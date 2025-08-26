Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Masp bate recorde de público com exposição de Monet, que se torna a mais visitada do museu

Estadão Conteúdo

O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) anunciou nesta terça-feira, 26, que atingiu um marco histórico de público com a exposição A ecologia de Monet, visitada por 410 mil pessoas desde a sua abertura, em maio, até o último domingo, 24.

O museu paulistano também já informou que vai estender a exposição de Monet até 6 de setembro, um sábado, e ampliar os horários de funcionamento na última semana da mostra, além de novas opções de horários com entrada gratuita além das terças-feiras nos próximos dias (veja detalhes abaixo).

A nova mostra de Claude Monet (1840 - 1926) superou os números de outra exposição do próprio pintor impressionista francês, em 1997, que recebeu 401 mil pessoas e também a exposição Tarsila Popular, da pintora brasileira Tarsila do Amaral (1886 - 1973), que recebeu 402 mil visitantes em 2019.

Como é a exposição de Monet no Masp?

Com curadoria do diretor artístico Adriano Pedrosa, do curador Fernando Oliva e com assistência de Isabela Ferreira Loures, a exposição aborda diferentes aspectos da relação de Monet com a ecologia em cinco núcleos: Os barcos de Monet; O Sena como Ecossistema; Neblina e Fumaça; O Pintor como Caçador e Giverny: Natureza Controlada.

Com mais de 30 pinturas do famoso artista francês, a maioria inédita no hemisfério sul, a exposição apresenta uma leitura contemporânea sobre a relação do impressionista com a natureza, as transformações ambientais, a modernização da paisagem e as tensões entre ser humano e natureza. A mostra traz obras que perpassam grande parte da carreira do artista - das décadas de 1870 até 1920 -, revelando diferentes momentos de sua relação com a paisagem e com o meio ambiente.

Entre as obras inéditas no Brasil está a tela O barco, de 1887, que faz parte do acervo do Museu Marmottan, em Paris. A tela A canoa sobre o Epte, que retrata a mesma barca, já fazia parte do acervo do Masp.

A ECOLOGIA DE MONET

- Onde: Masp (Av. Paulista, 1578 - Bela Vista - estação Trianon-Masp do metrô - linha verde) - Quando: estendida até 6/9 (sábado) - Horários: terças grátis, das 10h às 22h (entrada até as 21h); quarta e quinta das 10h às 18h (entrada até as 17h); sexta das 10h às 22h (entrada gratuita das 18h às 21h); sábado das 10h às 22h (entrada até as 21h); domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); fechado às segundas. - Quanto: R$ 75 (entrada); R$ 37 (meia-entrada) - Entrada grátis e horários estendidos: terça-feira (2/9), 10h às 24h, com entrada até as 23h. Ingresso gratuitos durante todo o dia. Quinta-feira (4/9), sexta-feira (5.9) e sábado (6/9), 10h às 24h, com entrada até as 23h. Ingressos gratuitos das 18h às 23h. - Ingressos: É necessário reservar os ingressos com antecedência no site masp.org.br/ingressos

