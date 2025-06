Martin Kove, ator de 'Karatê Kid' e 'Cobra Kai', é acusado de morder colega em evento

O ator Martin Kove, conhecido pelo papel de John Kreese em Karatê Kid e na série Cobra Kai, foi convidado a se retirar de um evento com fãs nos Estados Unidos após ser acusado de morder uma colega de elenco. O caso aconteceu no último domingo, 22, durante o Summer Con, convenção realizada em Puyallup, Washington (EUA).

De acordo com um relatório da polícia local obtido pela revista Variety, Alicia Hannah-Kim, que também atua em Cobra Kai, afirmou que, ao tocar o ombro do colega para cumprimentá-lo na área VIP do evento, ele teria agarrado seu braço e mordido com força, "quase a ponto de provocar sangramento".

Ainda segundo o relato, após o ato, Kove teria começado a beijar o local onde havia mordido. Hannah-Kim contou que imediatamente procurou o marido, que estava presente na convenção, e os dois confrontaram o ator. Nesse momento, de acordo com o boletim, Kove teria "explodido", reagindo de forma exaltada e questionando o motivo da abordagem.

Um policial que acompanhava a área VIP foi acionado para intervir. Kove, ao ser abordado, afirmou que estava tentando ser "engraçado" e que os dois costumavam "brincar de lutar" nos bastidores da série.

A atriz, no entanto, não quis registrar uma queixa formal naquele momento, mas solicitou que o incidente fosse documentado "caso a situação volte a se repetir".

O ator, de 78 anos, foi instruído a deixar imediatamente o local e orientado pelas autoridades a não repetir o comportamento. Até a publicação desta matéria, nem os representantes de Kove, nem a equipe da Netflix, responsável por Cobra Kai, haviam se manifestado sobre o caso.