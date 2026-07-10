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Marquito faz desabafo após acidente: 'Estou com saudade de vocês'

Por conta do acidente, o comediante sofreu fratura na costela e na clavícula

Estadão Conteúdo
fonte

Marquito (Reprodução/ Redes sociais)

O humorista Marquito, 73, usou as redes sociais para desabafar sobre sua recuperação em uma unidade de saúde, após sofrer um acidente grave.

Internado desde fevereiro - após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta - o integrante do Programa do Ratinho, no SBT, apareceu emocionado no leito hospitalar. "Alô, pessoal. Estou com saudade de vocês. Estou no hospital em reabilitação. Graças a Deus, estou indo bem. A vida nos traz surpresas", disse.

"Quero dizer a vocês que estou sentindo a falta da televisão e de levar alegria para vocês", continuou emocionado. "Digo mais uma coisa: eu vou continuar sendo o Marquito fora daqui de onde estou, alegre como eu sou."

Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Marquito ainda escreveu na legenda do vídeo: "Tem dias que a gente aprende mais sobre si mesmo do que em anos inteiros. Esses últimos tempos foram assim pra mim".

"Mas também aprendi uma coisa que não troco por nada: força não é não cair. É levantar de novo, quantas vezes for preciso. E eu tô levantando. Com fé, com vocês do meu lado, e com a certeza de que essa pausa é só isso: uma pausa. Não o fim de nada. Voltando forte. Voltando inteiro", finalizou.

Por conta do acidente, o comediante sofreu fratura na costela e na clavícula, além de ter duas vértebras da coluna atingidas, o que exigiu duas cirurgias e um longo período de fisioterapia.

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