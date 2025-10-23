Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maroon 5: Saiba como conseguir ingressos para o show gratuito em São Paulo

O local da apresentação ainda não foi divulgado, mas agora os fãs já podem tentar conseguir ingressos para a data.

Estadão Conteúdo
fonte

Maroon 5 (Instagram @maroon5)

Maroon 5 irá fazer um show gratuito em São Paulo no dia 5 de dezembro. O local da apresentação ainda não foi divulgado, mas agora os fãs já podem tentar conseguir ingressos para a data.

A Bud Live, plataforma global de música e shows internacionais da Budweiser, anunciou que serão realizadas três seletivas presenciais nas cidades de Salvador, Curitiba e São Paulo, para escolher os fãs que terão acesso ao show.

Antes das seletivas, é necessário fazer a inscrição on-line pelo link e escolher uma das três cidades. Depois de preencher o formulário, o fã deve se dirigir ao local na data especificada.

As oportunidades são limitadas, então o recomendado é chegar o mais cedo possível. Outras oportunidades de garantir o ingresso serão divulgadas em breve.

Veja detalhes:

  • Salvador Inscrições de 23/10 a 29/10. Data da seletiva: 01/11, à partir das 8h. Local: Candyall Guetho Square - Rua Paulo Afonso, 411.
  • Curitiba Inscrições de 23/10 a 06/11. Data da seletiva: 09/11, à partir das 8h. Local: Ópera Concept Hall - Rua Via Veneto, 505.
  • São Paulo Inscrições de 23/10 a 12/11. Data da seletiva: 16/11, à partir das 8h. Local: Pavilhão das Culturas Brasileiras - Parque Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/MAROON/SHOW GRATUITO/INGRESSOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

CULTURA

Natura Musical: Criação de aparelhagem, álbuns e turnês de artistas do Pará são contemplados

Na curadoria, a cantora paraense Raidol analisou os projetos inscritos do Pará, esteve entre os curadores.

23.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

SORTEIO

Quando vai ser o último sorteio do Global Citizen Festival? Saiba como garantir ingressos gratuitos

Veja como participar e tentar um par de ingressos para o festival que terá Anitta, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay

23.10.25 8h00

ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

23.10.25 9h00

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

ACABOU

Yasmin Santos comenta fim do noivado com Maria Venture: 'não sabia o que sentir'

Término anunciado inicialmente por Maria, que depois apagou o pronunciamento

23.10.25 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda