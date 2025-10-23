Maroon 5: Saiba como conseguir ingressos para o show gratuito em São Paulo

Maroon 5 irá fazer um show gratuito em São Paulo no dia 5 de dezembro. O local da apresentação ainda não foi divulgado, mas agora os fãs já podem tentar conseguir ingressos para a data.

A Bud Live, plataforma global de música e shows internacionais da Budweiser, anunciou que serão realizadas três seletivas presenciais nas cidades de Salvador, Curitiba e São Paulo, para escolher os fãs que terão acesso ao show.

Antes das seletivas, é necessário fazer a inscrição on-line pelo link e escolher uma das três cidades. Depois de preencher o formulário, o fã deve se dirigir ao local na data especificada.

As oportunidades são limitadas, então o recomendado é chegar o mais cedo possível. Outras oportunidades de garantir o ingresso serão divulgadas em breve.

Veja detalhes:

Salvador Inscrições de 23/10 a 29/10. Data da seletiva: 01/11, à partir das 8h. Local: Candyall Guetho Square - Rua Paulo Afonso, 411.

Inscrições de 23/10 a 29/10. Data da seletiva: 01/11, à partir das 8h. Local: Candyall Guetho Square - Rua Paulo Afonso, 411. Curitiba Inscrições de 23/10 a 06/11. Data da seletiva: 09/11, à partir das 8h. Local: Ópera Concept Hall - Rua Via Veneto, 505.

Inscrições de 23/10 a 06/11. Data da seletiva: 09/11, à partir das 8h. Local: Ópera Concept Hall - Rua Via Veneto, 505. São Paulo Inscrições de 23/10 a 12/11. Data da seletiva: 16/11, à partir das 8h. Local: Pavilhão das Culturas Brasileiras - Parque Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais