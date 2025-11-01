Capa Jornal Amazônia
Markinho Duran celebra carreira com show flutuante neste sábado (1º)

Cantor apresenta grandes sucessos e o novo single “Game Over” durante espetáculo em catamarã

O cantor e compositor de pop rock paraense Markinho Duran realiza, neste sábado (1º), um show sobre as águas do Rio Guamá, a bordo de um catamarã que parte da Marina Regional Club, localizado no bairro da Condor, em Belém,  às 15h. A concentração do público começa às 13h, e o evento promete unir música, natureza e cultura em uma experiência única nos rios amazônicos. Informações e reservas podem ser feitas pelo número da A Barca, organizadora do evento.

Segundo o artista, o show promete ser encontro musical entre o público e repertório, que será  marcado por clássicos do pop rock paraense e canções autorais. “É um evento diferenciado e muito bonito, potente. As pessoas de fato passam por uma experiência completa diante de um show com músicas regionais a bordo de um barco que passeia por horas pelo Rio Guamá”, afirmou Markinho Duran.

Durante a apresentação, Markinho incluirá em seu repertório a nova música “Game Over”, que fala sobre sentimentos e conexões humanas. “Otimizei alguns pensamentos e mensagens importantes a se passar na música, como a questão da pessoa que se esconde atrás dos seus sentimentos. Mesmo que ela tente esconder, você consegue perceber que há algo bom por trás disso. A música fala dessa força que nasce quando duas pessoas se unem”, explicou o artista.

Carreira

Com uma trajetória iniciada em 1987, Markinho Duran é um dos nomes mais conhecidos do rock e pop do Pará. O cantor ganhou projeção ao integrar bandas como Arkadia - onde compôs o clássico “Tarde Demais”, em parceria com Lucinnha Bastos - e a Violetha Púrpura, destaque do rock paraense entre 1990 e 1994. Ele também passou pela banda Alternativa, que animava trios elétricos em eventos na Ilha de Mosqueiro.

Desde 1997, o músico segue carreira solo, consolidando-se como uma das principais vozes do pop rock amazônico. Ao longo dos anos,  Duran já dividiu o palco com nomes como Lobão, Cidade Negra, Capital Inicial, Barão Vermelho, Roupa Nova, Guilherme Arantes, Ira, Nando Reis e Paula Toller, além de acumular prêmios e participações em festivais dentro e fora do Pará.

SERVIÇO

  • Show de Markinho Duran

Dados: Sábado, 1º de novembro;

Local: Marina Regional Club, localizado na Av. Bernardo Sayão, 3852, no bairro da Condor, em Belém;

Concentração: A partir das 13h;

 Saída: às 15h;

Informações: (91) 9298-3036 (A Barça)

