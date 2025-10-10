Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

FAC Musical: Álibi de Orfeu, Markinho Duran e Lia Sophia fazem show no Porto Futuro nesta sexta (10)

Programação reúne ritmos diversos para todos os púbicos no Estacionamento do Porto Futuro, no centro de Belém, até quarta (15)

O Liberal
fonte

Banda Álibi de Orfeu mostra que o Pará tem história no rock e pop rock (Foto: Divulgação)

No clima de celebração do Círio de Nazaré, o público confere nesta sexta-feira (10), a partir das h, shows com a banda Álibi de Orfeu, o cantor Markinho Duran e a participação muito especial da cantora Lia Sophia. Tudo isso faz parte da programação da FAC Musical, destaqeu da 13ª edição da Feira do Artesanato do Círio (FAC). O palco das apresentações fica na árae externa do evento, no Parque Porto Futuro, centro de Belém. A FAC Musical prossegue até a próxima quarta-feira (15), com entrada grátis, das 18h às 22h, com dois shows por noite. 

Os estilos vão do carimbó ao pop, passando por MPB, brega, afrobeat, reggae, samba e pagode. Nesta sexta, a Banda Álibi de Orfeu vai levar ao público o melhor do rock paraense. Criada em 1987, o Álibi completou 38 anos em 2025 e celebra a caminhada com um novo álbum que celebra toda sua trajetória.

O cantor paraense Markinho Duran vai mostrar toda sua versatilidade em um show embalado pelo rock, pop rock. Ele convida a plateia a fazer um passeio pela década de 1980. Markinho atuou na banda Violetha Púrpura e é um nome no rock e pop rock paraense.

image FAC Musical é atração para o público no Círio 2025 (Foto: Divulgação) 

Regional

Na noite da quinta-feira (9), o público dançou ao som da Banda Sayonara, que apresentou sucessos como "Quem não te quer sou eu" e "Tarde demais". “A Feira está linda e super organizada. Eu vi nas redes sociais que teriam shows à noite, então, achei muito bacana visitar a Feira próximo do Círio de Nazaré. Esse período é lindo e divertido na cidade", declarou a professora Silvia Nunes, ao lado do filho de sete anos no evento.

A noite da quinta-feira (9) foi encerrada com o show do cantor e compositor paraense Arthur Spíndola. Ele subiu ao palco levando o melhor do samba com a identidade amazônica. Reconhecido por unir a tradição do samba a elementos da cultura regional, Arthur fez um show vibrante e cheio de brasilidade, com letras que retratam o cotidiano e a alma do povo paraense.

"É meu terceiro ano cantando na FAC Musical, então espero que essa parceria perdure por muitos anos. A música está no coração, está na veia do paraense, e é muito bacana ver que este ano estamos com uma grande variedade de estilos, mostrando que o Pará, além dos ritmos genuínos como brega, guitarrada, lambada, também tem músicas diversas, como rock e samba", disse Arthur Spíndola.

A novidade este ano é a programação especial do Dia das Crianças, no domingo (12), com as atrações infantis Balada Kids e Banda Trem da Fantasia, reforçando o caráter inclusivo e familiar do evento.

Gastronomia

Ainda na parte externa da FAC, o público que visitar a Feira conta com opções variadas para quando bater a fome. Hambúrgueres artesanais, pipoca gourmet, coxinhas e sorvetes regionais são apenas alguns dos ítens oferecidos em três food trucks e três food bikes, pequenos negócios desenvolvidos com apoio e orientação do Sebrae/PA.

A FAC Musical é uma realização do Sebrae no Pará e integra as ações da FAC 2025, que reúne mais de 210 empreendedores da economia criativa e da cultura amazônica em uma feira que celebra arte, fé e identidade paraense.

Confira a programação FAC Musical 2025:

– 10/10 (sexta-feira) – Banda Álibi de Orfeu, Markinho Duran e participação especial de Lia Sophia
– 11/10 (sábado) – Banda Reggae Town e Maria Lu
– 12/10 (domingo) – Balada Kids e Trem da Fantasia
– 13/10 (segunda-feira) – Fé no Batuque e Grupo Irreverência
– 14/10 (terça-feira) – Rayssa Abrahão e Jeff Moraes
– 15/10 (quarta-feira) – Sandrinha Eletrizante e Banda Warilou

