FAC Musical: Álibi de Orfeu, Markinho Duran e Lia Sophia fazem show no Porto Futuro nesta sexta (10)
Programação reúne ritmos diversos para todos os púbicos no Estacionamento do Porto Futuro, no centro de Belém, até quarta (15)
No clima de celebração do Círio de Nazaré, o público confere nesta sexta-feira (10), a partir das h, shows com a banda Álibi de Orfeu, o cantor Markinho Duran e a participação muito especial da cantora Lia Sophia. Tudo isso faz parte da programação da FAC Musical, destaqeu da 13ª edição da Feira do Artesanato do Círio (FAC). O palco das apresentações fica na árae externa do evento, no Parque Porto Futuro, centro de Belém. A FAC Musical prossegue até a próxima quarta-feira (15), com entrada grátis, das 18h às 22h, com dois shows por noite.
Os estilos vão do carimbó ao pop, passando por MPB, brega, afrobeat, reggae, samba e pagode. Nesta sexta, a Banda Álibi de Orfeu vai levar ao público o melhor do rock paraense. Criada em 1987, o Álibi completou 38 anos em 2025 e celebra a caminhada com um novo álbum que celebra toda sua trajetória.
O cantor paraense Markinho Duran vai mostrar toda sua versatilidade em um show embalado pelo rock, pop rock. Ele convida a plateia a fazer um passeio pela década de 1980. Markinho atuou na banda Violetha Púrpura e é um nome no rock e pop rock paraense.
Na noite da quinta-feira (9), o público dançou ao som da Banda Sayonara, que apresentou sucessos como "Quem não te quer sou eu" e "Tarde demais". “A Feira está linda e super organizada. Eu vi nas redes sociais que teriam shows à noite, então, achei muito bacana visitar a Feira próximo do Círio de Nazaré. Esse período é lindo e divertido na cidade", declarou a professora Silvia Nunes, ao lado do filho de sete anos no evento.
A noite da quinta-feira (9) foi encerrada com o show do cantor e compositor paraense Arthur Spíndola. Ele subiu ao palco levando o melhor do samba com a identidade amazônica. Reconhecido por unir a tradição do samba a elementos da cultura regional, Arthur fez um show vibrante e cheio de brasilidade, com letras que retratam o cotidiano e a alma do povo paraense.
"É meu terceiro ano cantando na FAC Musical, então espero que essa parceria perdure por muitos anos. A música está no coração, está na veia do paraense, e é muito bacana ver que este ano estamos com uma grande variedade de estilos, mostrando que o Pará, além dos ritmos genuínos como brega, guitarrada, lambada, também tem músicas diversas, como rock e samba", disse Arthur Spíndola.
A novidade este ano é a programação especial do Dia das Crianças, no domingo (12), com as atrações infantis Balada Kids e Banda Trem da Fantasia, reforçando o caráter inclusivo e familiar do evento.
Ainda na parte externa da FAC, o público que visitar a Feira conta com opções variadas para quando bater a fome. Hambúrgueres artesanais, pipoca gourmet, coxinhas e sorvetes regionais são apenas alguns dos ítens oferecidos em três food trucks e três food bikes, pequenos negócios desenvolvidos com apoio e orientação do Sebrae/PA.
A FAC Musical é uma realização do Sebrae no Pará e integra as ações da FAC 2025, que reúne mais de 210 empreendedores da economia criativa e da cultura amazônica em uma feira que celebra arte, fé e identidade paraense.
Confira a programação FAC Musical 2025:
– 10/10 (sexta-feira) – Banda Álibi de Orfeu, Markinho Duran e participação especial de Lia Sophia
– 11/10 (sábado) – Banda Reggae Town e Maria Lu
– 12/10 (domingo) – Balada Kids e Trem da Fantasia
– 13/10 (segunda-feira) – Fé no Batuque e Grupo Irreverência
– 14/10 (terça-feira) – Rayssa Abrahão e Jeff Moraes
– 15/10 (quarta-feira) – Sandrinha Eletrizante e Banda Warilou
