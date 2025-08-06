Mário Renan homenageia Clube da Esquina em noite da Black Soul Samba na Cidade Velha

O multi-instrumentista paraense Mário Renan será a atração principal do tributo ao Clube da Esquina que será realizado na próxima sexta-feira (8), dentro da programação da festa Black Soul Samba, na Casa Mairí. O evento tem início às 21h, na Praça do Carmo, bairro da Cidade Velha, em Belém, e apresenta ainda projeções audiovisuais do artista Sonora Iqoaraci, além das participações especiais dos músicos Ronaldo Corrêa e Renata Del Pinho durante o show.

Reconhecida por realizar homenagens à música popular brasileira, a Black Soul Samba volta seu olhar, nesta edição, para o movimento mineiro que despontou nos anos 1970 e ficou conhecido como Clube da Esquina - berço de artistas como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini, Fernando Brant e Toninho Horta, cujas composições influenciaram gerações e marcaram a história do cancioneiro nacional.

O repertório escolhido por Mário Renan para a ocasião inclui clássicos como “Tudo o que Você Podia Ser”, “Paisagem na Janela”, “O Trem Azul” e “Nascente”. Segundo o artista, a proposta é apresentar uma interpretação mais pulsante das canções. “O show em homenagem ao Clube da Esquina vai focar principalmente no primeiro disco, com algumas músicas do segundo, mas seguindo uma ‘pegada’ mais rock and roll, mais dançante”, explicou.

No palco, Renan será acompanhado por Andrei Farias (guitarra), Jonatas Gouveia (baixo) e Cássio Lobato (bateria), além de assinar voz e violão. Ao longo da apresentação, os convidados Ronaldo Corrêa e Renata Del Pinho dividem o microfone com o grupo, trazendo novas cores ao repertório.

Mário descreveu como uma honra liderar o show em tributo ao grupo, especialmente por já ter participado de outras edições do evento como músico acompanhante. Ele contou que, desta vez, o sentimento é diferente por estar à frente de um repertório que domina e que permite imprimir sua identidade musical. “É muito bom poder fazer um show com 80% do nosso jeito”, afirmou o artista.

Para o músico, revisitar o repertório mineiro ao lado do coletivo possui grande relevância devido à qualidade artística das composições desse movimento. Mário destacou que as canções escolhidas trazem “muita maestria e poesia”, reunindo músicas emblemáticas da história brasileira. “É muito gratificante ver as pessoas que curtem estarem apoiando e indo. É um repertório que muita gente gosta, junto desse coletivo que é a Black”, completou.

Esta é a segunda vez que o Coletivo Black Soul Samba dedica uma noite ao Clube da Esquina - a primeira, realizada em 2017, reuniu grande público.

Sobre o artista

Nascido em Ananindeua, Mário Renan é cantor, compositor e autodidata em diversos instrumentos. Iniciou a carreira na cena do rock autoral paraense nos anos 2000 com a banda Morfina Punk e, desde então, passou a participar de tributos e projetos dedicados a artistas como Raul Seixas, Rita Lee, Tim Maia, Beatles, Mutantes e Novos Baianos.

SERVIÇO:

Tributo ao Clube da Esquina com Mário Renan na Black Soul Samba

Data: sexta-feira, 8 de agosto;

Horário: a partir de 21h;

Local: Mairí Belém – Rua Siqueira Mendes, 186, Cidade Velha;

Ingressos antecipados pelo site Sympla ou pix (91) 98362 1793.