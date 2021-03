Marido de Urach ironiza ofensas de seguidor à esposa: 'Evangélicos que pregam o amor de Cristo'

Andressa Urach tem sido alvo de muitas críticas e mensagens ofensivas após ter se desvinculado da Igreja Universal, em novembro do ano passado. Os ataques são em maioria de seguidores evangélicos, que começaram a acompanhar a empresária na época em que ela se converteu, e, hoje em dia, discordam das atuais atitudes dela.

Exausto de tantos xingamentos dirigidos indiretamente e diretamente à amada, Thiago Lopes, marido de Urach, utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira (2), para opinar sobre a situação.

Na imagem compartilhada por ele, por meio de um print de tela, a pessoa diz que Andressa ‘vai sofrer muito, pois com Deus não se brinca, você é louca mesmo’.

"Uma das milhares mensagens que a Andressa recebe de evangélicos que pregam o amor de Cristo e que postam fotos na igreja com os olhos fechados e com as mãos para o alto nas duas redes sociais", escreveu Thiago, nos stories do Instagram.

"Esse foi um dos directs (mensagens diretas) mais leves", complementou.