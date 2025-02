Marido de Regina Casé analisa samba da Grande Rio sobre encantarias Amazônicas nas redes e viraliza

O cineasta Estêvão Ciavatta, marido da atriz e apresentadora, Regina Casé, usou suas redes sociais para desvendar a riqueza simbólica e cultural do samba-enredo da Acadêmicos da Grande Rio para o Carnaval deste ano. Intitulado "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", o enredo mergulha nas águas amazônicas em uma jornada mística inspirada em lendas e mitologias do Pará.

Na série "Quantas vezes você cantou um samba-enredo sem saber o que estava dizendo?", Ciavatta, vestindo uma camisa com a bandeira do Pará, faz uma análise detalhada da letra do samba. Ele explica como a composição narra a história das princesas turcas Jarina, Herondina e Mariana, que, ao fugirem das guerras que marcaram o fim do Império Otomano, naufragaram próximas à Ilha de Marajó. Lá, encantaram-se e passaram a ser protegidas pelo vodun Verequete, figura central na tradição do Tambor de Mina. A letra do samba destaca a fusão de caboclos, voduns, orixás e encantarias, refletindo a riqueza espiritual dos terreiros amazônicos.

A composição do samba, assinada por Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes, foi criada com base no recorte temático estabelecido pela Grande Rio, em uma homenagem ao Pará. O enredo tem forte inspiração na música "Quatro Contas", de Dona Onete, e exalta as entidades encantadas que habitam as pororocas, no encontro das águas do rio com o mar.

Nos comentários, muitos internautas, incluindo paraenses, comentaram sobre a análise feita pelo cineasta: "Uma verdadeira explicação da encantaria paraense e sua presença com a camisa representando a bandeira do meu Pará ❤️💚🤍", disse um. "Riquíssimo esse enredo e fortíssima candidata a campeã de 2025", escreveu um outro. "MA-RA-VI-LHO-SO!!! Que aula!! Eu, como orgulhosa paraense que sou, te agradeço pela explicação de nosso termos e costumes daqui "de cima" aos que ainda não nos conhecem!!! ✨🌹 Obrigada e Parabéns!!!", publicou uma seguidora paraense.