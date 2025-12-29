Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Marido de Isabel Veloso rebate críticas sobre festa dada ao filho do casal

Isabel tem um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos.

Estadão Conteúdo

Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso, recebeu críticas por realizar uma festa para o aniversário de um ano do filho do casal, nesta segunda-feira, 29. A polêmica gira em torno do fato de sua esposa estar internada e sedada, e lutando por sua vida.

A influenciadora ganhou popularidade nas redes ao mostrar seu dia a dia na luta contra o câncer. Após a repercussão negativa, Lucas veio à público e pediu compreensão dos internautas. Em postagem nos stories, ele escreveu:

"Tenho recebido algumas opiniões e julgamentos desnecessários. Mas é importante dizer: cada decisão que tomamos nunca é por impulso - é pensada com amor, responsabilidade e, acima de tudo, pelo bem do nosso filho. A Isabel está internada, e isso dói todos os dias. Mesmo assim, escolhemos não deixar que o Arthur carregue esse peso. Preservar a alegria dele também é uma forma de cuidado, de amor e de esperança. Quem vive nossa realidade sabe o quanto tudo isso custa emocionalmente. Antes de julgar, tente compreender. Estamos apenas fazendo o melhor que conseguimos, dentro de uma situação muito difícil."

O pai de Isabel, Joelson Veloso, também se manifestou nas redes. O avô compartilhou uma mensagem de amor e desejou o melhor ao neto.

"Que a união de Lucas e Isabel no amor e na luta transborde em milagres neste aniversário do pequeno Arthur. Que vida dele seja marcada por bênçãos, e que asse dia traga esperança, cura e renovação para toda a família. Amém."

Desde 2021, Isabel enfrenta a luta contra o câncer. Ela foi diagnosticada aos 19 anos com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula.

VEJA MAIS

image Isabel Veloso passa por procedimento respiratório após ser extubada
O pai da jovem, Joelson Veloso, também comemorou: 'Isabel é uma guerreira'

image Isabel Veloso acorda e é extubada após semanas sedada na UTI: 'Está consciente e emotiva'
A informação foi divulgada pela família nas redes sociais na quinta-feira, 25, dia de Natal

image Pai de Isabel Veloso desabafa nas redes sobre saúde da filha: 'angústia tenta dominar'
Apesar do momento delicado, ele demonstrou confiança na recuperação da filha

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

No último dia 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, falou sobre o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora estava sedada e estável, enquanto a família aguardava pelo resultado de exames. A jovem apresentou melhora, foi extubada, foi submetida a um traqueostomia e segue sedada na UTI.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Isabel Veloso

internação

filho

aniversário

festa
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Interiores do Pará se preparam para o réveillon com festas à beira-mar, aparelhagem e grandes nomes

Programações gratuitas movimentam Salinópolis, Bragança, Soure, Salvaterra, Marabá e Altamira

31.12.25 12h52

FESTAS

De Anitta a Guns N’ Roses: Belém terá agenda histórica de shows em 2026

Capital paraense se consolida como rota das grandes turnês com maratona de pré-carnaval e shows de ícones como Gilberto Gil e Djavan.

31.12.25 8h00

LUTO

Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

Lista relembra nomes do Pará, do Brasil e do mundo que morreram ao longo do ano

30.12.25 23h44

AGENDA

Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

Com uma agenda frenética, a aparelhagem que atravessa a capital e o interior

30.12.25 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIRALIZOU

Lembra dela? Internautas dizem que campeã do BBB está 'irreconhecível' e ela rebate críticas

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 23 afirma que não se incomoda com comentários e detalha rotina de saúde e cuidados

01.01.26 8h30

TELEVISÃO

BBB é destaque entre os Reality Shows previstos para 2026 no Brasil; veja a lista!

Emissoras como Record, SBT e Band também preparam estreias e novas temporadas de seus programas de entretenimento mais populares

01.01.26 8h40

dica

Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay

Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

01.01.26 8h30

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (01/01)?

O filme 'As Panteras' vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

01.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda