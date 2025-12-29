Marido de Isabel Veloso rebate críticas sobre festa dada ao filho do casal

Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso, recebeu críticas por realizar uma festa para o aniversário de um ano do filho do casal, nesta segunda-feira, 29. A polêmica gira em torno do fato de sua esposa estar internada e sedada, e lutando por sua vida.

A influenciadora ganhou popularidade nas redes ao mostrar seu dia a dia na luta contra o câncer. Após a repercussão negativa, Lucas veio à público e pediu compreensão dos internautas. Em postagem nos stories, ele escreveu:

"Tenho recebido algumas opiniões e julgamentos desnecessários. Mas é importante dizer: cada decisão que tomamos nunca é por impulso - é pensada com amor, responsabilidade e, acima de tudo, pelo bem do nosso filho. A Isabel está internada, e isso dói todos os dias. Mesmo assim, escolhemos não deixar que o Arthur carregue esse peso. Preservar a alegria dele também é uma forma de cuidado, de amor e de esperança. Quem vive nossa realidade sabe o quanto tudo isso custa emocionalmente. Antes de julgar, tente compreender. Estamos apenas fazendo o melhor que conseguimos, dentro de uma situação muito difícil."

O pai de Isabel, Joelson Veloso, também se manifestou nas redes. O avô compartilhou uma mensagem de amor e desejou o melhor ao neto.

"Que a união de Lucas e Isabel no amor e na luta transborde em milagres neste aniversário do pequeno Arthur. Que vida dele seja marcada por bênçãos, e que asse dia traga esperança, cura e renovação para toda a família. Amém."

Desde 2021, Isabel enfrenta a luta contra o câncer. Ela foi diagnosticada aos 19 anos com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula.

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

No último dia 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, falou sobre o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora estava sedada e estável, enquanto a família aguardava pelo resultado de exames. A jovem apresentou melhora, foi extubada, foi submetida a um traqueostomia e segue sedada na UTI.