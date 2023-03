Maria Rita fala de desafios ao completar 20 anos do lançamento do primeiro álbum

Em participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", a cantora Maria Rita falou sobre a sua trajetória na música e o lançamento do seu primeiro álbum. O disco completa 20 anos em 2023 e artista revelou os desafios que viveu na época do lançamento.

Com 11 músicas, o álbum contém sucessos como "A Festa", "Cara Valente" e "Encontros e Despedidas", que foi tema de abertura da novela "Senhora do Destino".

"Quando comecei a cantar profissionalmente não olhava lá na frente, para mim era uma coisa imediatista de me salvar, entender meu lugar no mundo e sobreviver. Se eu não cantasse, acho que ficaria doida", disse ela.

Segundo ela, muitos não acreditavam em seu talento. "Muita gente tentou me derrubar, muita energia negativa no sentido de 'não vai durar um disco' muito pelo fato de eu ser filha de Elis Regina", contou. "Acho que fiz com tanta verdade e necessidade, que isso chegou nas pessoas e 20 anos e ainda estou aqui", finalizou ela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)