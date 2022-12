Maria Rita afirma que não está namorando com DJ Jude Paulla

Maria Rita usou as redes sociais nesta quinta-feira (15), para desmentir os boatos de que estaria se relacionando com a DJ Jude Paulla. A cantora se pronunciou após a informação ter se espalhado nos portais de notícias. De acordo com o que foi divulgado, as duas estariam juntas há alguns meses e somente amigos próximos sabiam do relacionamento.

No Intagram, Maria Rita disse: “Presentinho cafona pra esse fim de ano, hein, gente? Era tão fácil ter apurado essa informação com a minha assessoria… Mas preferiram partir pra fake news para ganhar clique. Ju é minha grande e amada amiga”.

A assessoria da cantora também emitiu um comunicado desmentindo a informação. “A Estar Comunicação, empresa responsável pela assessoria de imprensa da cantora Maria Rita, afirma que é falsa a notícia de que a artista estaria namorando a DJ Jude Paulla. Nós nunca fomos procurados para confirmar a informação, portanto, nesse caso, não foi feita a apuração necessária para um jornalismo qualificado e verdadeiro”, disseram.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)