Maria Rita e Jude Paulla, DJ do casamento de Lula e Janja, estão namorando

Maria Rita parece viver um novo affair. Os bastidores da música brasileira está movimentado com a notícia de que a cantora estaria namorando a DJ e influenciadora Jude Paulla.

Sem assumirem oficialmente a relação, de acordo com o Extra, alguns amigos próximos dizem que o envolvimento está rolando há alguns meses.

VEJA MAIS

Bastante discreta, Maria Rita dificilmente fala sobre sua vida pessoal ou até mesmo expõe nas redes sociais momentos mais íntimos. Já Jude compartilha um pouco mais da sua vida com seus mais 260 mil seguidores. Inclusive ela é bem ativa nas redes, realizando trabalhos como criadora de conteúdo.

Jude esteve em Belém no Círio de Nazaré, ela foi uma das convidadas da Varanda de Nazaré. Ela já esteve por aqui em outras edições também.

No Rock in Rio, Jude assistiu alguns shows, entre eles o de Maria Rita.

A publicação do Extra, afirma que as duas se relacionavam desde o casamento de Janja e Lula, que ocorreu em maio deste ano. Na ocasião, Jude foi DJ da festa e chegou a publicar uma foto com Maria Rita e o casal. "O amor venceu", escreveu ela na legenda.

Maria Rita está oficialmente solteira desde 2019, quando se separou do músico Davi Moraes, pai de sua filha. A cantora ainda é mãe de um jovem de 18 anos, fruto de um relacionamento anterior. Já Jude é bastante requisitada entre os famosos, ela já foi assessora pessoal de Preta Gil e toca em muitas festas e shows.