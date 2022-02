Maria foi expulsa do BBB 22? Entenda a polêmica em torno da atriz no reality.

Na noite de ontem, segunda-feira, 14, durante o Jogo da Discórdia do BBB 22, quando os participantes definiam o adversário com placas e precisavam convencer os demais de sua acusação, o público foi para a internet acusar Maria de bater na cabeça de Natália com um balde durante a dinâmica.

A repercussão foi muito negativa e o assunto #expulsaonoBBB chegou aos assuntos mais debatidos no Brasil. Veja a cena:

Maria foi uma das poucas participantes que conseguiu convencer os demais de sua acusação. A cantora e atriz acusou Natália de ser desagrável. Ao ter a maioria a seu favor, ela ganhou o direito de virar um balde de água suja em Natália. No entanto, Maria virou o balde com tanta força que acabou batendo na cabeça da adversária.

VEJA MAIS

Reincidente

Esta não é a primeira vez que Maria é acusada de ser agressiva no jogo. No jogo da discórdia realizado na segunda-feira, 07, quando a dinâmica pedia que os brothers colocassem placas na faixa que estava na cabeça dos participantes, mais uma vez a internet acusou Maria de ser violenta, desta vez, a vítima foi Arthur. Segundo os internautas, ela teria dado um tapa na cabeça do brother ao colocar a placa.

VEJA MAIS

Na manhã de hoje, terça, 15, as câmeras da casa foram desligadas por alguns minutos e o público segue aguardando um posicionamente da Globo sobre a atitude de Maria.