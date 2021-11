Maria Cândida mostra cicatrizes e fala de sua relação com elas

Maria Cândida, de 50 anos, usou o seu perfil no instagram para compartilhar com seus seguidores a experiência de ter cicatrizes. A jornalista explicou a o motivo de cada uma delas. "Tenho seis tatuagens e uma delas cobre a cicatriz da cesárea que deu vida à minha filha Lara. Marca um momento lindo da minha vida, óbvio, mas, no fundo, nunca gostei dela esteticamente… Por isso, mudei em 2015. A Lara nasceu em 2005 e demorei 10 anos para virar essa chave e fazer o que tinha vontade. Arrematei com um desenho tribal na barriga, que adoro", diz ela.

VEJA MAIS:

A repórter ainda aproveita para defender a quebra dos padrões e a aceitação. "Sou super a favor de ter marcas do tempo e da vida no meu corpo, no rosto, estou grisalhando os cabelos… de boa! Mas sou também muito a favor de a Mulher viver o que tá afim… o que dá prazer a ela… De mudar o que quer, na hora que quer… De ser a dona do seu corpo, do seu destino… e não ficar pagando pau pra regra nenhuma, a não ser a dela", comenta.