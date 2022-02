Marcos Médici estreia hoje, quinta (03/02), programa de gastronomia e boas histórias em O Liberal

A partir desta quinta-feira, 03, os internautas e leitores do Jornal, Portal e redes sociais de O Liberal vão poder conferir o conteúdo exclusivo sobre gastronomia, produzido pelo publicitário Marcos Médici, dono do perfil do instagram @mediciland. A chegada desses produtos reforça a estratégia de integração de conteúdo em multiplataformas que o Grupo O Liberal vem trabalhado nos últimos meses. Os vídeos do publicitário vão estar disponíveis todas as quintas-feiras, às 11h30 no portal OLiberal.com e nas redes sociais do veículo.

Médici, que se diz apaixonado pela comida paraense, vai mostrar locais fora do roteiro para comer bem em Belém. “Eu amo a culinária dessa cidade com todas as minhas forças e acredito que quem faz a gastronomia da cidade são as pessoas simples e não os grandes chefs. E perceber que isso é que faz da nossa gastronomia algo único”, diz.

O publicitário se tornou um grande consumidor de comidas de rua e a partir disso, nasceu a ideia de falar mais sobre o assunto. “Procurar locais pela cidade realmente virou a minha profissão, quase não como mais em casa. Para achar uma comida boa, literalmente acabo comendo muita coisa que não é tão boa assim. Para isso, é preciso utilizar um filtro de paladar para saber o que entregar para as pessoas e focar nas boas experiências, o que para mim passou a ser uma grande solução”, contou.

E para o episódio de estreia, o publicitário irá mostrar a história do pasteleiro Ricardo Milionês. Segundo Médici, o ideal do projeto é mostrar além da culinária. “A gente tem que pensar não apenas no que se come, mas em quem está cozinhando por trás. Então precisamos dar visibilidade para quem está por trás dos pratos também. Apresentar comida todo mundo faz, mas contar as histórias de quem está ali cozinhando é o que dá um orgulho em fazer. Por isso, acho que meu público é tanto quem gosta de comer fora, quanto quem gosta de boas histórias”, afirmou.