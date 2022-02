Marco Polo Del Nero faz 81 anos e namorada de 30 anos se declara: 'Te amo'

A namorada de Marco Polo Del Nero, Clara Brasil, fez uma declaração para comemorar o aniversário do ex-presidente da CBF, que completa 81 anos. "Hoje é o dia do meu amor. Te amo. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Te amo e desejo tudo de mais maravilhoso para você. Felicidades", escreveu a modelo.

VEJA MAIS

Clara admite que recebe muitos ataques por namorar um homem 50 anos mais velho. "Recebi e recebo muitas críticas. Mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que não me preocupo com a opinião alheia. Estou super feliz, sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz e nem me importo", garante, em conversa com seus seguidores do Instagram.