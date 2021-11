Apresentadora se declara para ex-presidente da CBF, 50 anos mais velho: 'Meu love'

A apresentadora Clara Brasil postou a primeira foto com o ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero no Instagram, onde conta com 322 mil seguidores. A foto foi tirada em um hotel e SPA em Búzios, que tem diárias de até 13 mil, O casal está junto desde 2019 e viviam, até o momento, um relacionamento fora dos holofotes.

A postagem chamou atenção também pela diferença de idade dos dois. Del Nero tem 80 anos e Clara tem 30 anos. E bastou para que todos quisessem saber quem é a moça.

Segundo o jornal “Extra”, Clara é de Brasilândia (MG) e hoje mora no Rio de Janeiro, sendo torcedora do Atlético-MG. Ela ficou conhecida na TV por fazer participações como a "gostosona" no programa "Zorra Total" e, neste ano, passou a apresentar um quadro de variedades no programa "Vou Te Contar", comandado pela apresentadora Claudete Troiano na RedeTV.

Ela também representou Minas Gerais no Musa do Brasil em 2016, foi musa da Tuiuti e já foi capa da Playboy digital em 2018. Ela também se lançou como cantora de funk em 2019 com o apoio do atual namorado. Os singles são “Loca pra beijar” e “Tá me olhando por quê?”, disponíveis no Youtube.

Del Nero está suspenso pela Fifa de todas as atividades do futebol, nacional e internacional por corrupção desde 2017.