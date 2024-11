Marco Luque apresenta 'Dilatados' na Assembleia Paraense

Neste domingo (1º), Marco Luque traz o espetáculo “Dilatados” para Belém. A apresentação será na Assembleia Paraense, às 19h. O ator e humorista, após pausa em 2023, retorna com a apresentação, que tem direção dele e Guilherme Rocha, e produção de Macatranja. Luque sobe ao palco para contar as aventuras de Jackson Faive, o motoboy paulistano mais famoso do Brasil, e Mustafary, um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do planeta, diz amar a natureza e os animais, especialmente o Serumaninho, cachorro que encontrou na praia.

“Eu estou sempre atualizado na questão dos motoboys, quero sempre aprender para aprimorar o personagem. O Jackson Faive é alguém que representa uma classe que precisa de mais atenção e reconhecimento pelo seu trabalho. Quero que minha arte também agregue conhecimento para o público”, conta.

“Já o Mustafary é um cara hippie, uma pessoa que ama a natureza. Eu o levo mais para o lado hippie no quesito de ser uma pessoa com vibe diferenciada, focado no bem-estar dos serumaninhos. Não acho que devemos estereotipar ninguém, porque o jeito de uma pessoa, a roupa, a voz, seus gestos não revelam o que consomem ou não. É preciso termos o olhar além dos estigmas que a sociedade tenta há anos determinar para algumas pessoas, grupos ou movimentos”, acrescenta.

O espetáculo tomou tamanha proporção que levou o artista aos palcos europeus, onde se apresentou em países como Portugal, Bélgica, Espanha, Irlanda, Suíça e Inglaterra. Além disso, ele também esteve em várias cidades dos Estados Unidos.

“Em turnês internacionais acabo mudando um pouco o jeito das piadas, a essência dos discursos, para adaptar para cada público. A cada cidade já mudo alguns tópicos, alguma especificidade do roteiro, que agrade o público. Estudo bem a minha audiência e gosto de saber quem está me assistindo. Mas, mantenho a essência e a base do ‘Dilatados’ que o público já espera, e alguns detalhes que são importantes para cada personagem”, explica.

Luque é um artista multifacetado, ao subir no palco sozinho, ele conta apenas com a companhia dos dois dos personagens que mais marcaram sua carreira nos últimos anos. Com muita criatividade e inovação, “Dilatados” se torna um marco na carreira dele.

A versatilidade de Marco Luque, comprovada desde a bancada do CQC (TV Band), pela audiência do Altas Horas e na Nova Escolinha do Professor Raimundo (TV Globo), extrapola o humor neste show, no qual ele também exibe performance musicais e de dança, que mostram novas peculiaridades do artista e trazem momentos inesquecíveis para o público.

Agende-se

Data: domingo, 1º

Hora: 19h

Ingressos: de R$ 40 a R$ 240, no Ingresso Digital

Local: Assembleia Paraense - Avenida Almirante Barroso, 4614 - Souza, Belém