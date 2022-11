Marcio Moreira assume versão artística e faz estreia com o álbum 'REpartir'

Depois de levar um longo tempo para se assumir como artista, o cantor e compositor paraense Marcio Moreira lançou o primeiro álbum da carreira, “Repartir”, que une parcerias com Michael Sullivan, Roberto Menescal e Renato Torres, além das participações especiais de Lia Sophia e Laila Garin. O álbum está disponível nas principais plataformas digitais.

O material também conta com videoclipes e o primeiro deles é da música “Redentor”, disponível no canal do youtube do artista.

“Repartir” foi gravado entre março de 2020 e setembro de 2022. É um trabalho composto por dez faixas, sendo nove autorais. O artista diz que “Repartir” é sobre uma nova partida em busca da arte que um dia já lhe tinha sido presente. É, ao mesmo tempo, o compartilhar poético de tudo o que viveu, viu e sentiu ao longo dos anos.

"Trago Renato Torres para a faixa-título, que não à toa abre o projeto, porque ele é a personificação do que a música significa pra mim. Artista raro e completo, foi o primeiro a validar meu canto. Ele e Dionelpho Junior, outro grande mestre nas artes, me ensinaram a poesia e me alimentaram com ela. Por isso, além da parceria que Renato assina comigo, seu canto, tão essencial na minha formação, também se manifesta", diz o artista.

A única música que não é autoral no álbum é “O Próprio Pão”, do compositor Gabriel Andrade. Márcio acredita que esta só não é uma composição sua por mero acaso. "Brinco que essa canção pode não ser minha, mas diz tudo o que eu diria, então precisei irmanar com as canções que escrevi neste projeto para poder me apropriar um pouco dessa poesia tão contundente", diz.

A música “As Cores das Flores” Marcio escreveu para o Menescal, quando descobriu que o amigo cultivava bromélias. A música já conta com mais de 600 mil “plays” só no Spotify.

Participações especiais

Outra parceria de destaque é na faixa “Vá Idade”, com o hitmaker Michael Sullivan. "Nos aproximamos muito em 2015 e, em poucos dias, já tínhamos feito três músicas. Não é à toa que Sullivan é o maior compositor do Brasil. Incrível a facilidade que ele tem de construir canções. É uma potência incontestável de falar com a massa", observa Moreira.

Lia Sophia aparece na faixa “Te Quis de Cara”, que reitera a alma amazônica do projeto, sem perder a comunicação universal por meio das guitarras do produtor musical do disco, Luiz Lopez. "Queria que REpartir tivesse um aroma paraense, mas que não fosse um disco regional. Por isso convidei um carioca apaixonado pelos ritmos da minha terra para construir essa obra. É música brasileira, mas com sotaque bem evidente do Pará", comenta.

Márcio explica ainda que, apesar da voz deslumbrante de Laila Garin, sua participação em REpartir é como atriz, na faixa “O Que é Pra Ser”, que encerra o álbum. "Laila é metade baiana, metade francesa e é tão maravilhosa cantora quanto atriz. Então resolvi pedir a bênção dela em francês, recitando a passagem do filho pródigo na última faixa do disco, como forma de iluminar os caminhos que me serão apresentados depois do lançamento deste disco", completa.