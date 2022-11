VIII Festival Canção da Transamazônica divulga selecionados; confira

Vinte e quatro composições originais serão apresentadas no palco do VIII Festival Canção da Transamazônica (Fecant), nos próximos dias 16 e 17 de dezembro, no município de Altamira. Na noite do domingo (13), foram divulgadas as canções selecionadas ao Fecant Regional, de compositores da região do Xingu, e ao Fecant Nacional, com de autores do restante do Pará e de outros estados. Ainda, o júri do evento definiu três repescagem para o caso de desistência entre os selecionados. Este ano, o evento vai distribuir R$ 42 mil em prêmios.

O festival acontecerá na Concha acústica Silvino Pantoja, na orla da cidade, onde também haverá a I Feira Indígena de Economia Criativa, com a venda de artesanatos produzidos por mais de 10 etnias que habitam a região. Além das competições, haverá shows com artistas de Altamira no dia 16, duo Welber Pinheiro e Bethe Corrêa e o cantor Cléo Soares, e no dia 17, com Adriana Calcanhotto cantando os sucessos da carreira.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Festival gastronômico do Charutinho reúne 15 mil pessoas em Santarém ]]

“O Fecant promove um intercâmbio cultural de grande diversidade. A lista dos selecionados para esta edição contempla artistas de diferentes municípios de origem. Isso é muito importante. Altamira recebe o Brasil de braços abertos através da música”, declara Joelma Klaudia, coordenadora e idealizadora do Fecant.

O VIII Fecant tem o patrocínio é da Norte Energia e da Prefeitura Municipal de Altamira. Este ano, festival recebeu 215 inscrições de todo o Brasil.

Confira os selecionados para o Fecant Regional:

"Bolacha", composição e interpretação Teo Ycaro, de Altamira (PA) "Cacaueiro Já Floriu", compositores Renato dos Santos e Guilherme Oliveira, intérprete Banda Caribé, de Medicilância (PA) "Das Menines", composição e interpretação Édmon Neto, de Altamira (PA) "Eu Sou Mulher", composição e interpretação de Élis Lourenço, de Altamira "Feitiço da Cabocla", composição e interpretação de Gra Podanosk, de Altamira "Lamento de Amor", composição e interpretação de Fabrício Fonseca, de Altamira "Maria do Rosário", composição e interpretação de Nilva Burjack, de Altamira "Meu Xingu", composição e interpretação de Marciano Coutinho, de Altamira "Pra Mim Já Deu", composição de Anderson Souza, interpretação de Nenzinha Souza, de Marabá (PA) "Rio-Mar", composição de Bertin di Carmelita e Charles do Arraia, interpretação do segundo, de Marabá "Saci", composição de Rubens Reis e Henrique Lopes, interpretação de Roberta de Mendonça de Uruará (PA) "Tenta Não Chorar", composição e interpretação de MC JV, de Altamira

Repescagens, pela ordem: "Minhão Visão", de Wânia Oliver, de Marabá; "Fogo na Babilônia", de The Root's, de Altamira; e "Xingu Tu Verde Esmeralda", de Paulo Vieira, de Altamira.

O compositor mineiro Paulinho Pedra Azul teve música selecionada ao Fecant Nacional feita em parceria com o músico paraense Ziza Padilha. (Instagram)

Veja os selecionados ao Fecant Nacional:

"A Lira de Ourém", composição de Adriano Cardoso e Arlindo Matos, interpretação do primeiro, de Ourém (PA) "Encerra", composição de Ziza Padilha e Paulinho Pedra Azul, interpretação de Bethe Corrêa, de Belém (PA) "Entre Dragões e Querubins", composição e interpretação de Alfredo Reis, de Belém "Espelho", composição e interpretação do Duo Aduar, de São João Del Rey (MG) "Grito", composição e interpretação de May Honorato, de Maceió (AL) "Mistério para Navegar", composição de Ronaldo Silva e Bruno Benitez, interpretação de Anderson Moysés, de Belém "Obrigado Meu Deus", composição e interpretação de Diego Xavier, de Ananindeua (PA) "Oyá dos Meus Dias", composição e interpretação de Saulo Fagundes, de Goiânia (GO) "Porque Só", composição de Thomas Howard e Ana Luíza, interpretação da segunda, de Tatuí (SP) "Sede", composição de Juliano Amorim, interpretação de Clara Madeira, de São Luís (MA) "Travessia", composição de João da Hora e Dudu Neves, interpretação do primeiro, de Belém "Voz da Mulher", composição e interpretação de Dulci Cunha, de Belém

Repescagens, na ordem: "Nena", de Casimiro, Londrina (PR); "Canto Atroz", de Marcelo Sirotheau, de Belém; e "Naquela Estância", de Márcio Farias e Davi Amorim, de Belém.

A seleção foi divulgada no site e nas redes sociais do festival.