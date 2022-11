Belém Trap Festival com seis atrações nacionais

A semana já começou com a contagem regressiva para o “Belém Trap Festival”. No próximo dia 19, Papatinho, L7nnon, Mateca, Caio Luccas, Delacruz e Filipe Ret chegam para fazer seus shows na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

O que pode causar ainda alguma confusão é a diferença do trap e rap. Este primeiro é um subgênero do rap/hip-hop que surgiu na década de 2000, porém, para entender melhor precisa escutar a batida. O rap utiliza batidas mais constantes em tempos mais lentos, já o trap, menos consistentes em tempos muito mais rápidos.

Unindo uma constelação, o festival traz um repertório, literalmente só de sucessos, já que todos os artistas estão com músicas entre as mais ouvidas do Brasil, e também pelo mundo. Por exemplo, Papatinho já é um artista internacional.

Tiago da Cal Alves, o Papatinho, que veio de “sapatinho”, precisou adaptar seu apelido justamente para os fãs internacionais. Fora do Brasil, ele é chamado de "Papatino", por conta da dificuldade que outras línguas têm em pronunciar o "nho".

As parcerias com Seu Jorge, Black Alien, BK, L7NNON, MC Paulin da Capital, Kevin O Chris, YG, Mr. Catra, Xamã, Juliette e Anitta, renderam ao artista grandes hits. “Além do Rock in Rio e do Prêmio Multishow, tive uma música no álbum internacional da Anitta. Recebi um trecho com a voz do Catra dos filhos dele e guardei por três anos. Do nada saiu no álbum dela, a única música de produtor brasileiro. Essa é uma das grandes vitórias do ano. Consegui fazer a entrega que ele merecia, não poderia ser melhor”, disse Papatinho em entrevista recente ao Extra.

Um dos grandes parceiros dele, é L7nnon, que inclusive também gerou um bafafá sobre o seu nome, ele pode ser chamado de L7 ou Lennon, como é seu nome de batismo. O artista furou várias bolhas com a música “Ai Preto”, parceria com Biel Do Furduncinho e Bianca.

Dos skate para a cena musical, ele tem um diferencial ao se encontrar na noite, L7 não consome bebidas alcóolicas e não fuma. “Nunca levei isso para a minha vida (…) mas também não sou ninguém para julgar quem faz”, disse em entrevista ao Podpah.

Papatinho e L7 se uniram agora com Mano Brown, como protagonistas da nova música oficial da Copa do Mundo 2022. Provavelmente você ainda irá escutar bastante 'Atura o Baile'.

Uma das grandes características do trap são as parcerias. Mateca soma quase 50 milhões de plays só no Spotify, hoje ele é considerado um nome do grande rap nacional. O divisor de água da sua carreira a música “Buquezin” em parceria com Pedro Sampaio.

No fim de outubro, ele lançou um novo trabalho e comemorou os resultados no Twitter: “Tenho muito orgulho do que estamos construindo juntos e eu não vou largar a mão de vocês, cada vez mais perto, cada dia mais forte, se preparem pra um dos melhores projetos de 2022”.

Caio Luccas se consolida cada vez mais na cena do rapper. Suas conquistas mais recentes foram o lançamento do seu primeiro disco, que foi muito bem aceito, e participação na Poesia Acústica 12. O impacto do jovem foi tão grande nas redes sociais, que só de plays do seu álbum, ele somou mais de 16 milhões em duas semanas. “Dei uma sumida para terminar o EP, voltei a dar uma ficada para esse mês nós quebrar tudo”, avisou Caio Luccas no Twitter.

Delacruz, que esteve em Belém este ano, vem mostrar mais uma vez ao público a sua música. Em entrevista recente ao O Liberal, ele contou um pouco como é dar voz a tantas canções. “Bem, eu particularmente tenho mais facilidade falando de amor, sobre amor. Mas isso não significa que isso seja fácil, que seja mais fácil ou que é uma coisa mais fácil que a outra. São duas coisas difíceis. São dois temas complexos, enfim, né? Mas eu particularmente tenho mais facilidade, me saio melhor falando sobre amor”, explicou Delacruz.

Filipe Ret também já esteve por aqui recentemente, o cantor, que tem sangue paraense, já que a mãe é do Pará, encheu seus “conterrâneos” de orgulho ao compartilhar o açaí que se toma no Estado. "Açaí do puro aqui em Belém do Pará, pastoso mano. Brabo!", disse o artista.

O cantor trabalha atualmente o “Lume”. Somando todas as plataformas de streaming, ele já bateu mais de três bilhões de plays ao longo de uma década de carreira. São mais de 1,5 bilhão de visualizações no Youtube e 1,8 bilhão de plays no Spotify.

Agende-se

Belém Trap Festiva

Atrações: Papatinho, L7nnon, Mateca, Caio Luccas, Delacruz e Filipe Ret

Data: sábado, 19ª

Abertura dos portões: 18h

Local: Arena Mangueirinho –Av. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira, Belém

Informações: @bisentretenimento