Festival Jambu Live realiza primeira edição presencial

A diversidade e a pluralidade cultural da Amazônia estarão agora de maneira presencial no Festival Jambu Live 2022. A terceira edição do evento mantém a transmissão online e cria agora uma programação com mais de 20 espetáculos entre os dias 16 e 20 de novembro, em Belém. O festival Jambu Live é uma das atividades do Circuito Jambu Multicultural, que vem movimentando o setor cultural em Belém desde agosto. A programação completa do Circuito e do Festival pode ser vista nas redes sociais oficiais do projeto.

O evento é fruto de um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA). A coordenadora do Circuito Jambu Multicultural, a professora Regina Lima, adianta que o público pode esperar muitas novidades "como lugar de visibilidade de cantores, de atrações, de teatro e música, que não estão nem na cena cultural da cidade, nem visibilizados dentro dos meios de comunicação. A ideia é trazer vozes na maioria das vezes que o público até desconhece. São pessoas que estão nos bairros, ou nas periferias, que estão cantando há algum tempo”, conta.

A programação ocorre em dois espaços, em Belém. Na próxima quarta e sexta-feira, dias 16 e 18, o Festival Jambu Live estará no Campus Guamá da UFPA. A programação começa às 17h. E no sábado e domingo, dias 19 e 20, o Festival aterrissa na Fundação Cultural do Pará, antigo Centur. Todos os dias do festival serão transmitidos ao vivo no canal do YouTube do Jambu Live.

Neste ano há duas novidades. A primeira é a seleção “Aposta Jambu” que escolheu entre os estudantes da UFPA em votação aberta uma artista do meio universitário para se apresentar. A vencedora foi a estudante do curso técnico em canto popular pela UFPA, Luize Liz, natural do município de Igarapé-Miri. A estudante de 20 anos canta desde os 13 e mora em Belém para concluir os estudos. Luize lançou sua primeira canção em 2018, intitulada “Pra Ser Feliz”, dos autores Moisés e Renato Sinimbú. A jovem cantora sobe ao palco do Jambu Live como uma aposta da nova geração da música paraense.

Outra novidade é a parceria inédita com o Festival Amazônia FIDOC. Os dois eventos se unem para uma programação nos dias 19 e 20 de novembro, na Fundação Cultural do Pará. Além dos espetáculos do Festival Jambu Live, quem for à FCP poderá conferir uma feirinha criativa, mostras competitivas de videoclipes, curtas e longas da Amazônia Nacional e Internacional, entre outras atividades.

“Essa terceira edição também vem carregada de um desafio muito grande que é a gente fazer o presencial, ainda que seja em formato híbrido, já que vamos continuar fazendo a transmissão via streaming. Ela se transforma em um desafio muito grande, porque agora efetivamente a gente vai ter noção da receptividade na forma presencial do público”, afirmou a coordenadora Regina Lima.

O Circuito Jambu Multicultural é financiado por emenda parlamentar do deputado federal Airton Faleiro e conta com o apoio da Faculdade de Comunicação (Facom), do Instituto de Letras e Comunicação (ILC), da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa e da Pró-Reitoria de Extensão (Fapespa) da UFPA. Além de ter parceria do Festival AmazôniaFIDOC, o Na Figueredo, a ADUFPA, a ONG Olivia, o CAOC/UFPA e o CACO/UFPA.

Programação no Campus Guamá da UFPA

Quarta-feira (16/11)

17h - DJ set: Yndjáh Báh

17h20 - Escola de Dança Ribalta

18h - João Daibes

18h40 - Aposta Jambu: Luize Liz

19h - Banda COUT

19h40 - DJ set: Yndjáh Báh

20h - Arthur da Silva

20h40 - DJ set: Yndjáh Báh



Quinta-feira (17/11)

17h - DJ set: Poliana Mangabeira

17h20 - Jothan Netto

18h - Minni Paulo Quarteto

18h40 - DJ set: Poliana Mangabeira

19h - Renan Andrade

19h40 - DJ set: Poliana Mangabeira

20h - Thais Badu

20h40 - DJ set: Poliana Mangabeira



Sexta-feira (18/11)

17h - DJ set: Shayra Brotero

17h20 - Casa Híbrida

18h - Raidol

18h40 - DJ set: Shayra Brotero

19h - Bruna BG

19h40 - DJ set: Shayra Brotero

20h - Eloi Iglesias

20h40 - DJ set: Shayra Brotero



Programação na Fundação Cultural do Pará

Sábado (19/11)

17h - DJ set

19h - Sandra Duailibe

19h40 - DJ set

20h - Léo Meneses

20h40 - DJ set

21h - Marcos Campelo

21h40 - DJ set

22h - Fé no Batuque

22h40 - DJ set



Domingo (20/11)

17h - DJ set

19h - Pisada Cabôca

19h40 - DJ set

20h - MC Íra

20h40 - DJ set

21h - Ruth Costa

21h40 - DJ set

22h - Jorginho Gomez

22h40 - DJ set



SERVIÇO

Festival Jambu Live 2022

16 a 20 de novembro

Programação gratuita

Na UFPA e na Fundação Cultural do Pará

Mais informações em @jambulive nas redes sociais.