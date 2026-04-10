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Marcello Novaes faz participação em show da banda dos filhos Diogo e Pedro

Estadão Conteúdo

O ator Marcello Novaes fez uma participação no show da banda dos filhos durante uma apresentação na Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina. No palco, ele acompanhou os músicos e tocou um tambor de mão ao lado do grupo.

A banda FUZE é formada por Pedro Novaes e Diogo Novaes, filhos do ator, além de Felipe Novaes e Guilherme Fonseca. Durante o show, Marcello se juntou aos integrantes em um momento da apresentação.

Pedro é baterista da banda e também atua na televisão, integrando atualmente o elenco da novela Três Graças. Ele é filho de Marcello com a atriz Leticia Spiller. Já Diogo, de 30, é cantor e guitarrista e nasceu da relação do ator com Sheyla Beta.

Shows no Sul

A apresentação na Praia do Rosa fez parte de uma sequência de shows da banda na região. No dia anterior, o grupo também se apresentou em Florianópolis, no Franz Cabaret.

Formada no fim de 2008, a FUZE reúne influências do rock com elementos do chamado "balanço carioca". Além dos irmãos, a banda conta com Felipe Novaes, sobrinho de Marcello, e com o músico Guilherme Fonseca.

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