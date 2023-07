Marajó recebe Festival de Metal ‘PortHell’, neste sábado, 15

Marajó recebe a programação do festival de metal "PortHell", organizado pela Associação Cultural do Rock. Neste sábado, 15, às 20h no município de Portel, na ilha do Marajó. A programação reúne seis bandas de São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais, além do Pará.

VEJA MAIS

Marlison Freitas é o turismólogo e presidente da Associação Cultural do Rock, responsável pelo evento. Há 12 anos está no ramo da música e o primeiro evento de Heavy Metal produzido foi em 2000. O festival surgiu por conta de uma banda que tinha com os amigos, contou. "Atuo na música enquanto paixão desde os 12 anos quando ajudava meu pai a organizar sua coleção de discos, há 33 anos. Mas no ramo de eventos musicais desde 1999, quando fui locutor em um programa de rádio comunitária em Portel. Após isso, fizemos o primeiro evento dedicado ao heavy metal em 2000. Tive uma banda em 2002 e fizemos um único show em Portel. Após isso, veio o PORTHELL, em 2005", revelou.

O organizador destacou a programação deste ano que conta com bandas locais e nacionais. O Festival é anual, ocorre há 18 anos no mês de julho. "Nesta edição teremos seis bandas: Violator (DF), que inclusive é bem conhecida em nível global, tendo se apresentado até na China. Uganga (MG), banda do triângulo mineiro que faz essa turnê em comemoração aos 30 anos de carreira, bem conhecida na Europa", iniciou.

"Social Chaos (SP), banda do ABC Paulista que também já fez turnês na Europa e América Latina; Warshipper (SP), banda Paulista que é bastante conhecida no meio underground; Soledad (Belém), banda muito conhecida no cenário paraense desde 1995; e Damaged Soul (Breves/PA), grupo composto por 5 garotos, exímios músicos da vizinha cidade de Breves.Seis shows", completou.

A edição deste ano tem a expectativa de reunir 800 pessoas. Marlison destaca que a organização está com grandes expectativas para o evento. "Esperamos que todos os 800 ingressos sejam vendidos. O público pode esperar um evento único, pois são 6 bandas, sendo 4 delas de fora do Estado, e que acumulam anos de carreiras internacionais. O público vai se sentir muito seguro e confortável nesta casa de shows denominada Preto da Marina", pontuou.

Serviço

Evento: PortHell

Data: sábado, 15

Local: Portel, na ilha do Marajó

Horário: 20h