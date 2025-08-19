Maracatu Estrela de Ouro inicia caravana pelo Norte e chega a Belém no próximo sábado (23)

O Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, Patrimônio Vivo de Pernambuco, iniciou uma grande caravana pelo Norte e Nordeste dentro do Projeto Caminhos do Brasil Rural. A turnê visita nove cidades em seis estados. Nesta terça, 19 de agosto, o grupo esteve no Quilombo do Abacatal, em Ananindeua, em uma parceria com o Toró Açu. A próxima parada é Belém, onde se apresenta no Espaço Cultural Apoena no sábado, 23 de agosto, marcando o encerramento da etapa paraense.

Até 13 de setembro, o Estrela de Ouro realiza oficinas, apresentações e intercâmbios culturais que vão além da divulgação do maracatu. A iniciativa fortalece a cultura popular, incentiva trabalhos comunitários e cria pontes entre o Sítio Chã de Camará, em Aliança (PE), e comunidades tradicionais de outras regiões do país.

Idealizado pelo produtor cultural Afonso Oliveira, o Projeto Caminhos do Brasil Rural foi inspirado em suas andanças pelo país e na obra de Milton Nascimento. “A música de Milton e a história do Sítio Chã de Camará são uma fonte inesgotável de inspiração. O Brasil precisa de projetos que aproximem os povos originários e quilombolas, para celebrar, comer e tocar juntos. As culturas populares se fundam nesses rituais”, explica Oliveira.

Para o Mestre José Lourenço, líder do Estrela de Ouro, a caravana tem um peso simbólico especial. “No próximo ano, completamos 60 anos, e este projeto reforça nossa responsabilidade de representar Pernambuco, dialogar com outros mestres e promover a troca de saberes. Levamos o Mestre Caboclo Zé Mário, de 75 anos, que carrega muito amor pelo grupo, e também jovens que mantêm viva a nossa tradição. A expectativa é muito grande”, celebra.

O Projeto Caminhos do Brasil Rural valoriza territórios rurais, quilombolas e tradicionais por meio de formação, apresentações e intercâmbios. O objetivo é promover a preservação cultural e o fortalecimento comunitário para uma sociedade mais inclusiva e sustentável.

Sobre o Estrela de Ouro

Fundado em 1966, o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança é um dos mais importantes maracatus rurais de Pernambuco. Patrimônio Vivo do Estado desde 2014 e detentor da Ordem do Mérito Cultural, o grupo se destaca pela valorização da cultura dos trabalhadores canavieiros. Coordena o Movimento Canavial, realiza há 18 anos o Festival Canavial e, desde 2004, é reconhecido como Ponto de Cultura, acumulando diversos prêmios nacionais por projetos em escolas, museus e espaços comunitários.