Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

Os irmãos Carlos Alberto, Norma Braga e Roberto Carlos (Reprodução/ Instagram)

Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, morreu nesta terça-feira (4), aos 90 anos. Ela estava internada há cerca de três semanas na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde tratava problemas respiratórios. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital, que divulgou nota oficial informando o falecimento.

Nos últimos anos, Roberto Carlos, o caçula da família, também perdeu os seus outros irmãos. Em 2021, Lauro Braga faleceu aos 90 anos, em decorrência de meningite e um AVC.

Carlos Alberto Braga, conhecido como Gadia, morreu em agosto deste ano, aos 92 anos. Roberto Carlos é o caçula da família. 

