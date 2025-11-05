Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

COP 30: Belém recebe agenda gratuita do Sistema Comércio com shows, oficinas e rodadas de negócios

Fafá de Belém, Dona Onete, Manoel Cordeiro e outros artistas comandam a programação cultural gratuita no Sesc Doca

Amanda Martins
fonte

A programação musical segue até o dia 22 de novembro, com shows que reúnem nomes consagrados e novas vozes da música paraense (Cristino Martins / O Liberal)

Com Belém em evidência durante a COP 30, o Sistema Comércio - formado por Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fecomércio, Sesc, Senac e sindicatos empresariais - prepara uma programação gratuita que conecta cultura, negócios e sustentabilidade. As atividades se estendem por todo o mês de novembro, no Sesc Doca e no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, com inscrições online e prioridade para trabalhadores do comércio. Os ingressos para os shows são limitados.

VEJA MAIS

image Filme paraense vencedor do Doc Futura será exibido em primeira mão no MIS, em Belém
Sessão é parte da programação da Casa Futura e terá ingressos gratuitamente ao público que poderá assistir ao filme com exclusividade e participar de debate

image Escritor paraense Luiz Sabaa lança livro sobre tradição popular
Nascido de uma dissertação de mestrado a obra conta a história de tradições paraenses no período natalino

image Banda de rock paraense Molho Negro lança sexto álbum e fala sobre desafios do tempo digital
Novo disco traz experimentações e reflexões sobre o ritmo da vida moderna, segundo o vocalista João Lemos

O ponto alto da agenda será a Jambu Arena, montada no Sesc Doca, que recebe a abertura nesta quinta-feira (6) com shows de Lucyan Costa, Vingadores do Brega e DJ TheBlack, das 19h às 23h.

Na sexta-feira (7), das 16h30 às 23h, será realizada uma homenagem ao Mestre Damasceno, com a participação dos grupos de carimbó As Sereias do Mar (Marapanim), Bico de Arara (São Caetano de Odivelas), Os Canarinhos (Vigia) e Nativos Marajoara (Salvaterra), além da discotecagem do DJ Selecta.

O sábado (8) contará com apresentações de Félix Robatto, Edilson Morenno e DJ Desacostumado, das 19h às 23h. Na segunda-feira (10), o público poderá acompanhar os shows de Fafá de Belém e DJ Cabokla. A agenda segue na terça-feira (11), com o projeto Sesc Partituras, que traz a Banda de Música Maestro Vale, de Vigia, o grupo Trillogia e o DJ Iaê Eventos.

A programação segue até o dia 22 de novembro, com shows que reúnem nomes consagrados e novas vozes da música paraense. Entre as atrações estão Dona Onete, Fruta Quente, Warilou, Lia Sophia, Manoel Cordeiro, Zaynara e grupos como Fé no Batuque, Ver-o-Brass e Orquestra Açaí Big Band, além de apresentações de DJs locais. O encerramento com o Mega Príncipe Negro e o DJ Assayag.

De acordo com Vinicius Zavalis, gerente do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e curador da programação, a curadoria foi guiada por três pilares: evidenciar a atuação sustentável do Sistema Comércio, valorizar artistas e fornecedores locais e dar visibilidade a povos quilombolas, indígenas e extrativistas.

“Teremos um local para o público se arrumar para o show, com maquiagem, penteado e pintura corporal indígena; uma sala de descompressão com atividades de lazer, jogos e práticas integrativas; além de uma sala de relaxamento e exibição de filmes em realidade virtual. O visitante poderá experimentar os diversos serviços que o Sistema Comércio oferece”, destacou sobre a programação.

Para a diretora regional do Sesc no Pará, Heloiva Távora, a programação reflete o compromisso da instituição em integrar suas áreas de atuação às discussões globais sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. “O legado que será gerado é humano. Novas conexões e parcerias estão sendo firmadas, e isso representa um olhar mais responsável para as questões sociais e climáticas. Estamos unindo forças e transformando vidas, que é a nossa principal missão”, completou Heloiva.

Oficinas e feiras criativas

O público poderá também participar de oficinas de beleza e bem-estar, aproveitar jogos e atividades recreativas, degustar bebidas autorais e pratos regionais, conferir produtos de empreendedores locais e assistir a sessões de cinema em realidade virtual. A programação completa está disponível no site da instituição.

No dia 8, às 16h, será realizada a oficina ‘Alinhavos em Folhas’, com criação manual em folhas secas e prensadas. No mesmo dia, haverá oficina de ‘Dança de Salão no Ritmo da Lambada’, ministrada por Rolon Ho, e a oficina ‘Desenhos com Elementos da Natureza’, às 17h, com produção de autorretratos inspirados em lendas amazônicas.

Nos dias 14 e 15, das 16h às 19h, ocorrerá a ‘Ocupação Mídia Ativa’ com exibição de filmes de temática socioambiental, seguidas de rodas de conversa e oficinas. Também no dia 15, às 16h, será realizada a oficina ‘Abayomi’, dedicada à confecção de bonecas de pano sem costura, e a oficina ‘Folha de Coqueiro’, sobre técnicas tradicionais de artesanato com fibras naturais. 

No dia 22, às 16h, o artista visual Evna Moura conduzirá a oficina com intervenções artísticas em fotografias utilizando pigmentos naturais. O Senac Pará participa com serviços de maquiagem e penteados, além do Bar-Café, que oferece releituras de bebidas e coquetéis com ingredientes amazônicos.

Negócios 

Além da programação cultural, o Sistema Comércio realiza o ‘Hub de Negócios Sustentáveis’, voltado a empresários, nos dias 5, 12 e 19 de novembro, às 19h, no Sesc Ver-o-Peso. 

Com o tema “Empresas falando para empresas”, o evento reúne painéis, rodadas de negócios e networking sobre Eficiência Energética, Economia Circular, Justiça Climática e ESG. A iniciativa contará ainda com Feira Sustentável, troca de experiências e apresentação de cases de sucesso, promovendo conexões entre organizações e soluções. 

Para Lúcia Cristina Lisboa, assessora econômica da presidência da Fecomércio Pará, o evento propõe orientar empresários sobre como transformar temas como a logística reversa e a economia circular em oportunidades reais. “O objetivo é mostrar que sustentabilidade gera valor econômico, impulsiona micro e pequenas empresas e responde à demanda de consumidores por produtos mais responsáveis”, disse. 

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

agenda cultural em belém

cop 20

Sistema Comércio

Belém recebe agenda gratuita do Sistema Comércio com shows, oficinas e rodadas de negócios

o que fazer em belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUIDADE

Exposição inédita une ciência, arte e tecnologia em uma jornada sensorial com entrada gratuita

"Mudamos o Clima, Agora o Clima Muda Tudo" está em cartaz até 30 de novembro. A estreia em Belém marca o início de uma itinerância nacional que seguirá por Recife, São Paulo e Rio de Janeiro ao longo de 2026

05.11.25 14h45

AUDIOVISUAL

Pré-estreia de 'Os Sons Que Vêm do Pará', de Rhenan Sanches, celebra a força do brega no cinema

Projeto transformou o cinema em palco para a música e a dança paraense, reunindo nomes como Edilson Moreno, Hellen Patrícia e Rolon Ho

05.11.25 13h35

CULTURA

Turismo e história em Belém: veja 5 museus e espaços imperdíveis na cidade

A capital do Pará foi declarada, pelo Anuário Braztoa 2025, o principal destino do Brasil

05.11.25 11h57

CULTURA

Pablo Mufarrej apresenta mostra ‘O Tempo que nos Cabe’ inspirada no tempo e na natureza

Mostra reúne 14 obras entre pinturas, objetos e instalação e ficará aberta ao público até 20 de dezembro, com entrada gratuita

05.11.25 8h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

04.11.25 22h15

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

ARTES

COP 30: Museu das Amazônias anuncia programação especial em Belém

O museu anuncia atrações como espaço de diálogo e saberes sobre as Amazônias.

05.11.25 12h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda