COP 30: Belém recebe agenda gratuita do Sistema Comércio com shows, oficinas e rodadas de negócios

Com Belém em evidência durante a COP 30, o Sistema Comércio - formado por Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fecomércio, Sesc, Senac e sindicatos empresariais - prepara uma programação gratuita que conecta cultura, negócios e sustentabilidade. As atividades se estendem por todo o mês de novembro, no Sesc Doca e no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, com inscrições online e prioridade para trabalhadores do comércio. Os ingressos para os shows são limitados.

O ponto alto da agenda será a Jambu Arena, montada no Sesc Doca, que recebe a abertura nesta quinta-feira (6) com shows de Lucyan Costa, Vingadores do Brega e DJ TheBlack, das 19h às 23h.

Na sexta-feira (7), das 16h30 às 23h, será realizada uma homenagem ao Mestre Damasceno, com a participação dos grupos de carimbó As Sereias do Mar (Marapanim), Bico de Arara (São Caetano de Odivelas), Os Canarinhos (Vigia) e Nativos Marajoara (Salvaterra), além da discotecagem do DJ Selecta.

O sábado (8) contará com apresentações de Félix Robatto, Edilson Morenno e DJ Desacostumado, das 19h às 23h. Na segunda-feira (10), o público poderá acompanhar os shows de Fafá de Belém e DJ Cabokla. A agenda segue na terça-feira (11), com o projeto Sesc Partituras, que traz a Banda de Música Maestro Vale, de Vigia, o grupo Trillogia e o DJ Iaê Eventos.

A programação segue até o dia 22 de novembro, com shows que reúnem nomes consagrados e novas vozes da música paraense. Entre as atrações estão Dona Onete, Fruta Quente, Warilou, Lia Sophia, Manoel Cordeiro, Zaynara e grupos como Fé no Batuque, Ver-o-Brass e Orquestra Açaí Big Band, além de apresentações de DJs locais. O encerramento com o Mega Príncipe Negro e o DJ Assayag.

De acordo com Vinicius Zavalis, gerente do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e curador da programação, a curadoria foi guiada por três pilares: evidenciar a atuação sustentável do Sistema Comércio, valorizar artistas e fornecedores locais e dar visibilidade a povos quilombolas, indígenas e extrativistas.

“Teremos um local para o público se arrumar para o show, com maquiagem, penteado e pintura corporal indígena; uma sala de descompressão com atividades de lazer, jogos e práticas integrativas; além de uma sala de relaxamento e exibição de filmes em realidade virtual. O visitante poderá experimentar os diversos serviços que o Sistema Comércio oferece”, destacou sobre a programação.

Para a diretora regional do Sesc no Pará, Heloiva Távora, a programação reflete o compromisso da instituição em integrar suas áreas de atuação às discussões globais sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. “O legado que será gerado é humano. Novas conexões e parcerias estão sendo firmadas, e isso representa um olhar mais responsável para as questões sociais e climáticas. Estamos unindo forças e transformando vidas, que é a nossa principal missão”, completou Heloiva.

Oficinas e feiras criativas

O público poderá também participar de oficinas de beleza e bem-estar, aproveitar jogos e atividades recreativas, degustar bebidas autorais e pratos regionais, conferir produtos de empreendedores locais e assistir a sessões de cinema em realidade virtual. A programação completa está disponível no site da instituição.

No dia 8, às 16h, será realizada a oficina ‘Alinhavos em Folhas’, com criação manual em folhas secas e prensadas. No mesmo dia, haverá oficina de ‘Dança de Salão no Ritmo da Lambada’, ministrada por Rolon Ho, e a oficina ‘Desenhos com Elementos da Natureza’, às 17h, com produção de autorretratos inspirados em lendas amazônicas.

Nos dias 14 e 15, das 16h às 19h, ocorrerá a ‘Ocupação Mídia Ativa’ com exibição de filmes de temática socioambiental, seguidas de rodas de conversa e oficinas. Também no dia 15, às 16h, será realizada a oficina ‘Abayomi’, dedicada à confecção de bonecas de pano sem costura, e a oficina ‘Folha de Coqueiro’, sobre técnicas tradicionais de artesanato com fibras naturais.

No dia 22, às 16h, o artista visual Evna Moura conduzirá a oficina com intervenções artísticas em fotografias utilizando pigmentos naturais. O Senac Pará participa com serviços de maquiagem e penteados, além do Bar-Café, que oferece releituras de bebidas e coquetéis com ingredientes amazônicos.

Negócios

Além da programação cultural, o Sistema Comércio realiza o ‘Hub de Negócios Sustentáveis’, voltado a empresários, nos dias 5, 12 e 19 de novembro, às 19h, no Sesc Ver-o-Peso.

Com o tema “Empresas falando para empresas”, o evento reúne painéis, rodadas de negócios e networking sobre Eficiência Energética, Economia Circular, Justiça Climática e ESG. A iniciativa contará ainda com Feira Sustentável, troca de experiências e apresentação de cases de sucesso, promovendo conexões entre organizações e soluções.

Para Lúcia Cristina Lisboa, assessora econômica da presidência da Fecomércio Pará, o evento propõe orientar empresários sobre como transformar temas como a logística reversa e a economia circular em oportunidades reais. “O objetivo é mostrar que sustentabilidade gera valor econômico, impulsiona micro e pequenas empresas e responde à demanda de consumidores por produtos mais responsáveis”, disse.