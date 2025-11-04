Escritor paraense Luiz Sabaa lança livro sobre tradição popular

Às vésperas do fim do ano, o escritor paraense Luiz Sabaa lança seu primeiro livro, “No Natal Tem Pastorinha: Ritual e Socialização em Belém - Pará”, obra que aquece o clima natalino e resgata memórias afetivas da tradição popular. O lançamento será na quarta-feira (5), às 20h, no Sindicato dos Médicos, no bairro do Umarizal, em Belém.

A publicação narra o ciclo anual das pastorinhas e resulta da dissertação de mestrado de Sabaa, defendida em 2007, sob orientação da professora doutora Maria Angélica Motta-Maués, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia.

Tradição popular inspira pesquisa e memória afetiva

Um dos destaques do livro é a organização Filha de Sion, do bairro do Telégrafo, cuja guardiã foi inspirada na radialista e mestra da cultura popular Iracema Oliveira. O bairro foi palco de grande parte da pesquisa de campo realizada pelo autor. Outro grupo retratado é Os Filhos de Judá, do bairro da Pedreira, liderado pela artista popular Bebel Melo. A obra é dedicada à memória de Iracema Oliveira, Bebel Melo e da folclorista Sulamita Ferreira da Rocha.

Graduado em Comunicação Social e Medicina, Sabaa se interessou pelo tema no início dos anos 2000, ainda no ensino médio. O lançamento no Sindicato dos Médicos tem, para ele, um significado especial.

“É uma realização pessoal, daquelas que você, em algum momento da vida, precisa parar e fazer”, contou o autor.

Entre a infância e a pesquisa antropológica

Segundo Sabaa, o livro busca unir memória afetiva e rigor acadêmico.

“A obra é resultado de uma pesquisa antropológica em que busco proporcionar ao leitor a experiência do ‘presente etnográfico’. Isto é, retratar o objeto de pesquisa — no caso, as pastorinhas — sem deixar de interpretá-lo à luz das teorias clássicas da área”, explicou.

O autor recorda o momento que despertou sua curiosidade pelo tema: “A inspiração veio da minha surpresa ao descobrir, por volta de 2003, que as pastorinhas realizadas por grupos populares ainda existiam em Belém, já que até então eu pensava que essa tradição natalina havia desaparecido por completo.”

Planos futuros e novas produções

Sobre os próximos projetos, Sabaa afirma que há outras obras em andamento, incluindo a publicação de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Comunicação Social, mas destaca que, no momento, dedica-se a uma pesquisa sobre Covid-19.

“Há muita coisa a publicar, inclusive o meu TCC sobre o padre e jornalista Florêncio Dubois. Mas agora quero voltar a me dedicar a uma revisão sobre a Covid-19 — de como essa doença age em cada sistema do organismo humano —, projeto em colaboração com acadêmicos e profissionais da área da saúde”, detalhou.

Tradição natalina em Belém é tema central

Ao comentar sobre “No Natal Tem Pastorinha: Ritual e Socialização em Belém - Pará”, Sabaa destaca que a leitura revela um aspecto singular das tradições natalinas da capital paraense.

“Os leitores irão se surpreender, assim como eu me surpreendi, ao saber que Belém do Pará — cidade cujo nome faz referência ao local de nascimento de Jesus — possui uma forma própria de celebrar o Natal, que se renova a cada ano não apenas pela força da tradição, mas também por ganhar a forma de um ritual (no sentido antropológico do termo), promovendo socialização entre os participantes”, finaliza o escritor.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)