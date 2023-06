Manoel Cordeiro incendeia o Festival Sonido, em Belém, com suas ‘Levadas de Festa’

Espaço de referência do público e da crítica, o festival Sonido - Música Instrumental e Experimental inicia sua 6ª edição hoje, 2, em Belém. A programação, que vai até domingo (04/06), conta com 19 atrações locais e nacionais. Fechando com irreverência esse primeiro dia e adiantando o clima das apresentações do final de semana, o projeto Levadas de Festa, do compositor e multi-instrumentista paraense Manoel Cordeiro, promete transformar o Mercado de Carnes Francisco Bolonha, no complexo Ver-o-Peso, em um grande baile. A entrada é gratuita.

O show é resultado do projeto homônimo que foi gravado pelo Sesc-SP, lançado como álbum em 2022 e está disponível em todas as plataformas digitais. Criado por Manoel em parceria com o produtor musical e multi-instrumentista Alexandre Kassin, o trombonista Marlon Sette e o baterista Pupillo, o disco apresenta 11 faixas com o objetivo de fazer os ouvintes dançarem. As composições são instrumentais e a união de artistas de diferentes regiões do Brasil expressa a grandeza e versatilidade musical do país. Da formação original, apenas o trombonista Marlon Sette não estará presente na apresentação de hoje. Se juntam aos fundadores do projeto Igor Capela na guitarra, David Benitz nos teclados e Daniel Serrão no Sax. O show Levadas de Festa ainda é inédito em Belém, que teve duas apresentações realizadas em São Paulo.

“O show para o Festival Sonido foi pensado para ser um momento alegre, animado. Um momento para se apaixonar e celebrar, com ritmos que refletem toda a diversidade cultural e rítmica que só encontramos aqui no Brasil”, afirma Manoel.

Ainda no line-up deste primeiro dia, shows exclusivos e participações especiais, para reafirmar o clima de trocas e possibilitar aos amantes da música o contato com diferentes artistas. O Ultimato (RO) inicia a noite chamando ao palco o guitarrista paraense MG Calibre. Quem estiver pelo Mercado de Carnes Francisco Bolonha também poderá conferir a estreia dAs Sinceras no formato instrumental e a Banda Bora? dividindo o palco com a violonista e bandolinista Jade Guilhon.

Com o patrocínio do Banpará e realização do Ministério da Cultura, o Sonido é uma criação da Se Rasgum Produções, que há mais de 20 anos abre espaço para a música autoral em Belém, focando na construção de um público aberto a novidades, além de criar oportunidades e promover a troca entre artistas nacionais e locais, movimentando a economia regional através da música e cultura.

SERVIÇO:

6º FESTIVAL SONIDO

02, 03 e 04 de Junho - entrada gratuita

Mercado de Carnes Francisco Bolonha, Complexo do Ver o Peso - Belém

Lotação sujeita à capacidade do Mercado de Carnes.

02 de junho - sexta-feira

A partir das 19h:

Levadas de Festa: Manoel Cordeiro (PA) + Kassin (RJ) + Pupilo (PE)

Banda BORA? + Jade Guilhon (PA)

As Sinceras (PA)

Ultimato (RO) + MG Calibre (PA)

03 de junho - sábado

A partir das 19h:

Pata de Elefante (RS)

Jonathan Ferr (RJ)

O Charme do Choro (PA)

LabSonido: Panamby (MA) + Wirawasu (AM) + Reiner (PA)

04 de junho - domingo

A partir das 19h:

Höröyá (SP)

Bagum (BA)

Nego Nelson + Katarina Chaves (PA)

Ver-o-Brass (PA)

SONIDO PARTIES

02 e 03 de Junho

A partir das 22h

Valhalla Pub - Tv. Benjamin Constant, 1329

Ingressos Sympla: em breve

02 de junho - sexta-feira

Noite África Brasil

DJ Ailton (Cabo Verde)

Nat/esquema (PA)

Bixo Selecta (PA)

03 de junho - sábado

Tributo a Jah Mants

Damasound (PA)

Mizinho (PA)

Renée & Mari (PA)

Bandini (PA)