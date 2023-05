‘Charme do Choro’ celebra retorno oficial no palco do ‘Sonido’; confira outras atrações

A 6ª edição do Festival Sonido traz novidades, entre elas, o retorno oficial do grupo Charme do Choro, composto só por mulheres instrumentistas. O evento ocorre de 2 a 4 de junho, de sexta a domingo, respectivamente; no Mercado de Carnes Francisco Bolonha, no complexo Ver o Peso. O grupo se apresenta no sábado, 3, e divide o palco com atrações do Rio de Janeiro, Amapá, Maranhão e Rio Grande do Sul.

A proposta do evento é trazer a música instrumental e experimental Amazônica e Brasileira. O Charme do Choro é um grupo que tem tradição nos palcos brasileiros e, desde o ano passado, começou a retomar as apresentações em grupo, que desde 2015 só se encontravam anualmente para celebrar a fundação do conjunto.

A artista e professora Jade Guilhon estará no palco do festival com o Charme do Choro, mas também com a proposta da Banda BORA?, na abertura do evento. Além de multi-instrumentista - toca bandolim, violino, viola e começou a estudar Harmônica -, é professora de música no Conservatório Carlos Gomes. Jade está com grande expectativa para o retorno do grupo e para o evento. "A expectativa é enorme, estamos extremamente felizes de ver um festival dessa proporção contemplar a música instrumental, especialmente o choro, que muitas vezes não é visto nesse viés", iniciou.

"É gratificante saber que um gênero tão importante para a música Brasileira será representado por nosso trabalho, e nos faz refletir sobre a importância de toda a caminhada que fizemos até aqui, bem como nos dá espaço para novos sonhos e perspectivas", completou.

O Charme do Choro nasceu em 2006, conta Jade e foi atuante ao longo de nove anos. A formação é composta por Jade Guilhon no bandolim, Dulci Cunha na Flauta, Carla Cabral no Cavaco, Camila Alves no violão sete cordas e Rafaela Bittencourt no pandeiro. "Depois disso cada uma seguiu seus caminhos, construiu novos projetos, entretanto sem nunca deixar de se olhar, tentando na medida do possível realizar encontros ao menos anuais, para a celebração do aniversário do grupo, o que conseguimos fazer por vários anos", disse.

Guilhon ressalta a motivação coletiva de voltar aos palcos e de construir um novo trabalho com o grupo, pois as relações são permeadas pelo afeto e a música que fazem é importante fomento na cena, diz. "Desde o ano passado temos nos encontrado mais nos palcos. Este ano sentimos a necessidade de retomar esse trabalho pela qual todas temos enorme apreço e carinho, não apenas pelas relações pessoais, mas por toda a nossa trajetória musical conjunta. Por acreditarmos também que é um trabalho importante dentro do nosso contexto cultural", concluiu.

A artista também falou sobre o repertório, que mistura grandes nomes da composição paraense e música autoral. "Nosso repertório sempre é permeado de certa forma por valor sentimental. Estamos sempre em busca de agradar nosso público, e creio que algo muito especial que estamos trazendo é fruto também das coisas que construímos nesse tempo. Uma delas foi a caminhada de algumas instrumentistas do grupo dentro do processo criativo composicional. Além das músicas que valorizam os compositores paraenses importantes para nós como fonte, teremos também músicas autorais", finalizou.

"Eu faço um convite para estarem conosco nessa linda festa. Será sem dúvida um reencontro muitíssimo feliz, valorizando nossa grande estrela que é a música Brasileira", celebrou.

Além do Charme do Choro, o Sonido traz ao palco o experimental LabSonido, que une três artistas amazônicos que se conheceram na residência LabSonora, realizada em setembro de 2021: o guitarrista paraense Reiner, o DJ amazonense Marlon Wirawasu e o artista experimental Elton Panamby. No sábado, 3. Além de Pata de Elefante (RS) e Jonathan Ferr (RJ).

O Festival também conta com os artistas: Manoel Cordeiro (PA), Kassin (RJ), Pupilo (PE), As Sinceras (PA), Ultimato (RO), MG Calibre (PA), na abertura, sexta, 2. E no domingo, 4, encerrando o evento: Höröyá (SP), Bagum (BA), Nego Nelson + Katarina Chaves (PA) e Ver-o-Brass (PA).

Serviço

6º FESTIVAL SONIDO

02, 03 e 04 de Junho - entrada gratuita

Mercado de Carnes Francisco Bolonha, Complexo do Ver o Peso - Belém

Lotação sujeita à capacidade do Mercado de Carnes.