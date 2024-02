Malu Gadelha e Rasec realizam show neste domingo, 25, no espaço Savieira

No próximo domingo (25), o espaço Savieira será palco de um encontro especial entre Malu Guedelha e Rasec, em um show que promete ser um momento de enaltecimento da diversidade criativa e sonora do estado. Com início a partir das 18h, o evento contará com um repertório realizado apenas com voz, guitarra e violão, garantindo um encerramento de qualidade para o fim de semana.

“A ideia é ser um show de ressaca de carnaval. A gente vem de um momento muito apoteótico, um negócio bem louco que é o Carnaval, onde há muitas energias, muito movimento, aquela coisa frenética. E aí a ideia do show é que seja um abraço, um aconchego, um momento de acolhimento. Tanto que são shows intimistas. Vai ser voz e violão, uma coisa bem enxugada, simples, mista mesmo, para serenar, né? Eu tô usando esse termo ‘abraço’pelo intuito ser deixar todo mundo respirar, pra gente recomeçar as nossas atividades e retornar à rotina no melhor clima possível”, conta Malu Guedelha, cantora, poeta e compositora.

A parceria entre Rasec e Malu provém de uma amizade especial que nasceu ao final de 2023, quando ambos se encontraram no show de retorno da banda O Cinza. O grupo, do qual Malu é vocalista, nasceu em 2015 e ganhou grande repercussão no cenário da música paraense e retornou no final de 2023, após um período de hiato. “A gente fez um show especial para anunciar que a gente estava de volta, produzindo, e nesse show especial a gente recebeu a presença do Rasec. Depois desse show, a gente foi confraternizar, foi celebrar o momento, e nessa que a gente tá celebrando, a gente acaba tocando junto, cantando junto algumas músicas populares. Aí pensamos: “por que não fazer algo juntos, né? Porque o Rasec tem uma alma muito romântica e ele escreve muito, versa muito sobre amor, e eu também. Nós temos um estilo muito parecido e isso é muito legal, e daí surgiu essa oportunidade perfeita no Savieira”, complementa Malu.

Nascido em Cametá, Rasec possui desde a infância uma proximidade com a música. Desde 2018, o artista participou de diversas bandas como multi-instrumentista e compositor. Agora, ele segue em carreira solo, permitindo-se navegar em variados gêneros como o mpb, rock, bossa nova, indie pop e outros. Nos últimos meses, no Rio de Janeiro, ele se apresentou com o show “Por Todos os Anos e Lugares”, que traz alguns de seus maiores trabalhos.

“No show de domingo, o público pode aguardar um repertório majoritariamente autoral. Eventualmente, farei uma versão adaptada de alguma canção, a Malu fará outra, mas fica essa surpresa pra quem irá conferir ao vivo. De toda a forma, a gente curte mostrar a nossa música pro nosso público, que felizmente cresce a cada ano, e para os nossos queridos fãs, que nos acompanham com frequência. A expectativa é de que a gente consiga continuar cativando as pessoas e perpetuar a nossa carreira, chegando em novos espaços, compartilhando nossa paixão pela música”, afirma Rasec.

Rasec retorna a Belém após circuito de shows no Rio de Janeiro (Divulgação/Rasec)

O compositor ressalta também a importância do show do fim de semana para a valorização do trabalho dos artistas locais. “Queremos mostrar a potência dos nossos artistas, mostrar que essas parcerias fazem sentido pra nossa cidade, fazem sentido pro mercado, que isso agrega à cultura, agrega valor. Estar nessa frente e ser artista tem todo um valor sentimental, o valor de um trabalho que segue por muitos anos e se baseia no amor, então isso vem com um ímpeto de dar vazão para novos artistas, mas de dar gás para a nossa carreira, para produção feita na Amazônia e para a promoção da nossa cultura em outros lugares do Brasil”, finaliza.

Serviço: Show Rasec e Malu Guedelha

Data: 25/02;

Local: Savieira - Rua dos Tamoios, 1587. Bairro Jurunas;

Horário: 18h;

Mais informações: @perauproducoes.