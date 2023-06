Malu Guedelha lança primeiro álbum 'Fagulha'

A cantora e compositora Malu Guedelha lança o primeiro álbum da carreira “Fagulha”. O trabalho contém dez músicas e uma bônus, uma versão da música que dá nome ao álbum em coral de quatro vozes. "Fagulha" estará disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (29). O álbum explora sonoridades clássicas da música paraense e música popular brasileira (MPB) tentando retratar de forma fiel toda a autenticidade de Malu.

“Sinto que o gênero MPB contempla muito os trabalhos que estou lançando agora. Bebi muito dessa fonte e ela está bastante presente quando componho minhas canções”, revela.

Entre sanfonas e sintetizadores, a artista trata principalmente sobre o amor. Com produção musical conjunta de Malu com Pedro Imbiriba (O Cinza) e Marcos Sarrazin (Dona Onete), o álbum é considerado pela artista uma viagem que tem como destino o autoconhecimento.

“O nome do álbum vem de uma das faixas com o mesmo nome. E essa faixa, ‘Fagulha’, tem a mensagem que o álbum quer passar. Ela fala sobre o que penso sobre o amor. As paixões precisam ser vividas de forma entregue, é preciso ter coragem, aceitar a condição de vulnerabilidade que esse estado de paixão nos deixa, mas que é, ao mesmo tempo, de certa forma tão fortalecedor. E, se a história não der certo, ter a resiliência de seguir em frente de coração sempre aberto”, explica.

“Vinha pensando sobre como é importante estabelecer relações maduras e conscientes. Terminar de forma respeitosa e com afeto. Pra quê ser sempre feio, pra quê ter sempre briga nos finais?”, reflete.

Com uma trajetória particular no cenário da música paraense, Malu traz consigo a experiência de ter sido a voz da banda independente “O Cinza”, além de ter contribuído com diversos artistas de Belém e do interior do estado, sendo reconhecida pelo timbre diferenciado.

A obra será distribuída para todo o Brasil pela ONErpm. Juntamente com o álbum também será lançado um videoclipe do primeiro single do disco, “Na canção de você”, com direção assinada por Adrianna Oliveira.

“Tem um alívio de ter finalizado o trabalho que durou quase dois anos em andamento, tem um orgulho, uma satisfação por ele, me sinto muito feliz pelo resultado do projeto, eu e todes que estiveram envolvidos demos o nosso melhor. Foi tudo feito com muito amor e dedicação. E uma alegria imensa quase transbordando, estou ansiosa para compartilhar com as pessoas essas músicas, esses sentimentos, o vídeo”, confessa.

Depois do lançamento digital a artista se prepara para no segundo semestre fazer um show de lançamento do primeiro álbum solo. “Infelizmente ainda não tenho data de show de lançamento, mas já estou articulando isso, muito provavelmente acontecerá em fins de julho ou começo de agosto”, adianta.