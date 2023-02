Rasec lança a marchinha ‘Jeitinho de Carnaval’; a música estreia com videoclipe

Para quem gosta de Carnaval e das tradicionais bandinhas de fanfarra, o cantor e compositor Rasec lança hoje, 15, a marchinha "Jeitinho de Carnaval". Com 26 anos de idade, o músico resgata uma história de amor que chegou ao fim, assim como a folia, na quarta de cinzas. A música está disponível em todas as plataformas digitais e estreia com videoclipe no Youtube.

Rasec é natural de Cametá, nordeste paraense, já residiu em Tucuruí durante a adolescência, mas foi em Belém que se radicou e se estabeleceu. Sua carreira começou em 2018, com seu EP solo e, desde então, não parou de lançar músicas. Sobre "Jeitinho de Carnaval", Rasec conta que foi inspirado nas bandas de Fanfarra. A letra e melodia da música são suas e foi gravada por Marcel Barreto, na Budokaos Records. A música tem a participação de Marcelo Athayde (baixo), Anthony Epifânio (guitarra) e João Pedro (bateria).

O videoclipe que estreia junto com a música tem direção de Adriel Medeiros e Sirius, com apoio de Humberto Carvalho, Kleber José Júnior e Eveline Mendes. O cantor está empolgado com o lançamento e aguarda o feedback do público, pois acredita que a música tem potencial para chegar a várias pessoas. "Porque a gente faz com tanto amor e carinho, que a gente quer sim um feedback, quer que a música vá longe. A gente trabalha não só para gente, mas a gente trabalha para um público, para alcançar mais públicos. Eu quero cada vez mais mostrar as minhas músicas para as pessoas", disse.

As nuances da música, conta Rasec, provocam sentimentos com potencial de tocar várias gerações. A letra é atual e narra o final de uma relação que foi interrompida "pela energia libidinosa e não-monogâmica" que aconteceu em um bloco de carnaval. O cantor é o protagonista no videoclipe. “O clipe traz a folia e felicidade estampada na cara, mas também ilustra uma quarta-feira de cinzas, uma ‘bad’, a melancolia nos momentos de vida, de término, do viver e seguir adiante. Com o clipe, busquei experimentar, trazer esse sentimento de frente para a câmera, interagindo mesmo e mostrando esses dois lados que, a priori, retratam esse caso específico, mas que facilmente serviriam para diferentes contextos das nossas vidas”, contou.

O artista demostrou a felicidade de poder trazer para a cena belenense um pouco da sua história e relação com a terra natal. “Eu me sinto feliz em representar a minha cidade, aqui na cena de Belém. Principalmente por trazer a minha raiz para o meu som. Essa marchinha ela é Cametá, é a Cametá que eu conheço. Uma marchinha de carnaval que acorda os foliões. Lembra o gostinho de infância e traz essa nostalgia. Ela é uma composição antiga, que eu trago uma roupagem nova. Estou feliz em estar lançando-a’, arguiu.

Pensando no futuro, Rasec adianta que está trabalhando em novas composições e produções. "Eu penso muito em gravar um vídeo ao vivo sobre a minha carreira, desde o primeiro EP, até o tempo atual. Disponibilizar no Youtube. Eu devo lançar mais algumas músicas neste primeiro semestre e no segundo semestre eu vou me dedicar ao meu disco. Estou finalizando essas composições, depois é partir para o estúdio", finalizou.

Serviço

Lançamento: "Jeitinho de Carnaval"

Onde: canal do youtube e nas plataforma de música

Mais informações: Instagram @rodrigorasec; Rodrigo Rasec no Facebook ou @r.rasec no TikTok.