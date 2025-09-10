Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

Estadão Conteúdo

No próximo mês, o maestro brasileiro João Carlos Martins deverá embarcar para a Espanha, onde receberá, das mãos da Rainha Sofia, o Prêmio Por Toda Uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez. Concedido pela Fundação Mapfre, o prêmio é destinado a personalidades que dedicaram sua trajetória ao bem-estar social. A estilista Carolina Herrera, a atriz Núria Espert e o piloto Carlos Sainz Cenamor são alguns dos nomes que já receberam a premiação no passado. Martins será o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio.

Em 2006, o maestro criou a Fundação Bachiana, com o propósito de democratizar ao cesso à cultura e formar jovens talentos da música em comunidades vulneráveis. Nos quase 20 anos de atuação, a Fundação levou formação musical a milhares de crianças e adolescentes. Além da Fundação Bachiana, João Carlos Martins fundou o coro Somos Iguais, formado por jovens refugiados, e ainda atua como orientador do projeto Orquestrando, que reúne mais de 750 orquestras, bandas e grupos musicais formados por jovens talentos em todo o País.

O maestro receberá uma premiação de 40 mil euros. A cerimônia acontecerá no dia 8 de outubro, no Casino de Madri, na capital espanhola.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS/PRÊMIO/ESPANHA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INÉDITO

HQMix 2025: Artistas nortistas batem recorde de indicações ao 'Oscar dos quadrinhos brasileiros'

Pela primeira vez, artistas e obras da região Norte somam 14 indicações à premiação

10.09.25 9h00

VISITAÇÃO GRATUITA

‘As cores da Amazônia’ traz acervo de Paulo Henrique Lobo para exposição em Belém

Curadoria de Jorge Eiró reúne obras de diferentes estilos que retratam a identidade amazônica. Rose Maiorana participa com ‘Aflorar Amazônico’, mostrando a força e delicadeza da floresta

09.09.25 21h40

SERÁ!?

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

08.09.25 19h24

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Psica 2025 celebra a cultura pan-amazônica: Dona Onete, Martinho da Vila e Jorge Aragão em Belém

Festival ocorrerá de 12 a 14 de dezembro no bairro histórico da Cidade Velha e no estádio Mangueirão

10.09.25 8h00

Eita!

Iza vira assunto na web após Yuri Lima compartilhar foto de mulher

A cantora Iza voltou a ter seu nome em destaque nas redes sociais nesta terça-feira (9), meses após reatar o namoro com Yuri Lima

10.09.25 0h25

REVELAÇÃO

Paolla Oliveira fala sobre possibilidade de ficar com mulheres: ‘O nunca já morreu’

A atriz comentou também sobre a idealização do público em torno do relacionamento dela com Diogo Nogueira

09.09.25 21h37

TRETA

Após 'briga' entre Simone Mendes e Manu Bahtidão, Carlinhos Maia desmente culpa e se arrepende

Cantoras moram no mesmo condomínio em São Paulo; rumores sobre desentendimento surgem nas redes sociais

09.09.25 21h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda