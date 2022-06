Mãe de Marília Mendonça estreia canal culinário com famoso; vídeo

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, usou as suas redes sociais nesta quarta-feira (1º) para revelar uma novidade em sua vida. Através do perfil no Instagram, Dona Ruth compartilhou os bastidores do primeiro vídeo de seu canal no Youtube, que será dedicado a receitas culinárias, conversas variadas e entretenimento.

"No primeiro vídeo do meu canal tive a honra de receber um amigo muito especial! Jorge, obrigada pela comidinha incrível que você fez e pelas histórias maravilhosas que compartilhou com todos nós", escreveu ela na legenda.

No episódio, o cantor preparou um risoto de abóbora com carne seca. "É o maior prazer te receber aqui! Estou doida para experimentar essa comidinha sua!", agradeceu ela. "Eu sempre gostei de receber as pessoas em casa e ver a carinha delas falando: 'nossa, o quê que você colocou nesse tempero? Que isso, como chama esse prato? Eu sempre gostei de ser a cozinheira e hoje vou experimentar esse prato seu", comemorou ela.

