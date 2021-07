Mãe da cantora Ludmilla cutuca Samantha Schmütz e atriz responde

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, gravou um vídeo, nesta terça-feira (6) sobre os ataques que a filha já sofreu e mandou um recado para a atriz Samantha Schmütz, que teve o seu perfil marcado no vídeo. Nos stories de seu Instagram oficial, Silvana fez um desabafo.

"Como hoje estou na sessão do desabafo, porque é cada coisa que vai me corroendo por dentro, eu queria mandar um recado para a Samantha", iniciou ela.

"Samantha, e a festa que rolou da Marina? Marina, olha, não é nada com você não. O meu único problema com a Marina é que ela não me convidou para a festa, mas agora e você, Samantha? Não vai se pronunciar? Não vai falar nada? Não vai mandar ninguém parar de seguir? Ah, é seletivo né, o problema é com a Ludmilla. Trabalhar não pode, de jeito nenhum, só a Ludmilla. Queria saber de você, o que você achou, disso tudo, porque tinha até amiga sua na festa", continuou. "Essa seletividade é o que me deixa indignada, é só sobre isso, sobre mais nada. Festa que a Marina fez, ok, ela pode né? (...). Achei um vídeo da Samantha, que era só a Ludmilla ter pedido desculpa. Por que você não disse".

A atriz Samantha Schmütz deu a resposta para a mãe da cantora durante a participação de uma live. Ela chegou a dizer: "Esquece a Mônica, ela já pediu desculpas".