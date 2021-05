Lumena critica comentário de Ludmilla sobre ‘vagina larguíssima’: ‘Complicado’

Lumena, do "BBB 21", falou sobre um comentário de Ludmilla no Twitter, apontado por alguns internautas como machista. A funkeira não gostou de uma crítica feita por uma seguidora na rede social e respondeu de forma ofensiva.

"A Ludmilla canta umas músicas tão vibes menina de oitava série mandando indireta no Twitter", escreveu a internauta. Ludmilla respondeu: "Nossa, se na oitava série sua pussy [vagina] já matava rindo, deve estar larguíssima hoje em dia, né?".

Assim como muitos seguidores, a ex-“BBB” Lumena também se indignou com a postagem da cantora. “Lud, que comentário fenotipicamente complicado! Sou sua fã, achei que, ao me criticar no ‘BBB’, poderia encontrar em você uma referência para aprendizados, mas esse BO aí ficou difícil de entender”, escreveu.

A cantora se mostrou incomodada com a repercussão da mensagem e publicou um longo desabafo. “Vocês já me fizeram apagar várias coisas, vocês já me fizeram DELETAR as minhas redes sociais, então eu cheguei a conclusão que eu nunca vou agradar todo mundo e também não faço mais questão disso, tem algumas pessoas loucas e cheia de ódio", disse.