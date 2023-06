Luísa Sonza solta 'gemidão' em estúdio e é comparada com personagem de 'The Idol'

Luísa Sonza está atualmente em estúdio gravando o seu novo álbum. Em um dos registros da rotina de gravações publicadas em seu Instagram ontem, 29, Luísa soltou um "gemidão" e riu da sua própria gravação. A dona do hit "cachorrinhas" entreteu a web que reagiu e comparou a cantora com a personagem da série da HBO, “The Idol”.

Luísa está sentada no estúdio, com o microfone à frentre e fones de ouvido, enquanto grava um trecho do seu novo ábum, que sucederá “Doce 22” (2021). As comparações foram inevitáveis e teve seguidor sugerindo que ela estava parecendo a personagem Jocelyn, da série “The Idol”, da HBO.