Luísa Sonza anuncia fim da turnê 'Doce 22': 'Eu preciso parar'

A cantora Luísa Sonza anunciou o fim da turnê do álbum "Doce 22", lançado em julho de 2021. Em vídeo publicado nos stories neste sábado (28), ela explicou que vai precisar parar de fazer shows para se dedicar a gravação de seu novo álbum.

"Toda turnê tem um fim, né? E vocês sabem que eu vou trabalhar em um novo álbum esse ano. Então eu preciso parar, encerrar a turnê, para começar algo novo. Vou parar em abril, mas vão ter alguns shows especiais depois”, disse ela em vídeo publicado no Instagram Stories.

Sonza não falou sobre cancelamento de shows, e disse que vai cumprir a agenda que está cheia até o mês de abril. Também prometeu aproveitar bastante estes últimos shows.

A cantora explicou que o processo de gravação do novo álbum deve ser trabalhoso, incluindo um período de cerca de dois meses fora do país. Por conta disso, ficaria difícil cumprir uma agenda de shows do Brasil.

Com a pausa para as gravações, Sonza disse que volta no futuro com um novo show, do álbum que pretende gravar agora.