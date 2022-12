Após polêmica em Belém, Flora Matos se envolve em briga com Karol Conká e Luísa Sonza

Flora Matos teve o nome no centro das discussões dos internautas paraenses, após realizar um show no último dia 18 de dezembro, em Belém, e exigir que a banda Reggaetown interrompesse a sua apresentação para que ela continuasse. A atitude gerou vaias à rapper brasiliense e críticas nas redes sociais. Uma semana depois, a polêmica artista volta a causar nas redes sociais, após se desentender com Karol Conká e Luísa Sonza. Entenda!

Luísa Sonza lançou, recentemente, a música “Mamacita”. O nome da canção remete imediatamente a um dos bordões mais populares de Karol Conká no "BBB 21", “respeita a mamacita”. Luísa não perdeu a oportunidade e chamou Conká para gravar um vídeo fazendo a dancinha do hit.

Ocorre que o encontro veio meses após voltar à tona um processo judicial por racismo envolvendo a intérprete de “Cachorrinhas”. Por outro lado, a ex-”BBB” levanta há anos a bandeira do combate ao racismo.

Irônica, Flora Matos não perdeu a oportunidade e cutucou Karol Conká no Twitter. “Parabéns, Karol. Um grande exemplo”, escreveu. “Achei que você tinha coisa mais importante para fazer do que se importar com a minha existência. Eu te amo, vem aqui chorar no colo da mamacita", retrucou a artista de “Tombei”.

Matos continuou as provocações trocando a letra da canção, de “mamacita” para “tão racista”, e compartilhando publicações de outros internautas criticando a postura de Conká. “Karol prova que o discurso de antirracismo é pura fachada. Primeira oportunidade que teve, preferiu pisar na mulher preta, Flora Matos, para lamber a branca poderosa. Lamentável”, diz um dos comentários.

Outras polêmicas envolvendo Flora Matos e Karol & Luísa

Essa não é a primeira vez que Flora Matos se envolve em polêmica com Karol Conká e com Luísa Sonza. Durante o “BBB”, em conversa com colegas de confinamento, Karol revelou que foi agredida por uma outra artista e que sempre era xingada por ela nas redes sociais, mas nunca revidou. Pouco depois, Flora se acusou no Twitter.

Mais recentemente, em outubrom Luísa foi retirada do line-up do REP Festival, evento de rap que acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro. A divulgação dos nomes escaladas para o festivou gerou críticas por ter Sonza na programação e ignorar nomes como Don L, um dos rappers do momento. Flora Matos, que é atração do festival, foi uma das pessoas que mais endossaram as críticas no Twitter.