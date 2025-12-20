Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ludmilla rebate jornalista Marcão do Povo: 'Estou indignada'

A polêmica remete ao ano de 2017, quando ele usou o termo "pobre macaca" para se referir à funkeira

Estadão Conteúdo
fonte

Ludmilla comemorou o reconhecimento da prática de injúria racial que ela sofreu. (Victor Chapetta / AgNews)

A cantora Ludmilla publicou um vídeo em seu Instagram na noite da sexta-feira, 19, em que faz novas críticas ao jornalista Marcão do Povo, e ao SBT.

O Estadão buscou contato com SBT por um posicionamento da emissora e de seu funcionário a respeito das declarações, mas não obteve posicionamento até a publicação deste texto.

O apresentador do Primeiro Impacto recentemente afirmou no programa que foi "inocentado de toda e qualquer denúncia de calúnia de crimes de ódio e contra a raça".

A polêmica remete ao ano de 2017, quando ele usou o termo "pobre macaca" para se referir à funkeira, que foi à Justiça.

"Depois de mais de 10 anos de espera, hoje eu recebi um vídeo de um apresentador do SBT que não foi transparente, mais uma vez, com o seu público", inicia Ludmilla. "Ele não foi inocentado, gente. Na verdade, ele usou uma manobra para se livrar das consequências. A Justiça reconhece o racismo que ele cometeu contra mim. Mas ele não vai pagar nada por isso. É uma manobra processual absurda, que eu estou indignada", prosseguiu.

A cantora ainda fez críticas diretas à emissora: "Agora, o SBT, que é uma emissora histórica, que sempre representou a pluralidade do Brasil, precisa saber que manter em sua casa um apresentador condenado por racismo... Eu deixo minha indignação a vocês. Vou tentar recorrer a mais alguma coisa na Justiça."

Em seguida, Ludmilla compartilhou o vídeo em que Marcão do Povo comenta, no ar: "Hoje, anuncio publicamente, que fui inocentado de toda e qualquer denúncia de calúnia de crimes de ódio e contra a raça."

Relembre o caso envolvendo Marcão do Povo e Ludmilla

Em janeiro de 2017, Marcão do Povo apresentava o Balanço Geral DF, da Record. No quadro Hora da Venenosa, sobre fofocas da vida de famosos, repercutiram a notícia de um suposto incômodo da cantora para tirar fotos com fãs. Ao criticá-la, Marcão usou o termo "pobre macaca".

A Record TV, à época, repudiou as falas e demitiu o apresentador. No mês seguinte, foi contratado pelo SBT, onde trabalha até os dias de hoje, apresentando o Primeiro Impacto. Ao longo dos anos, além de se enfrentar na Justiça, a dupla também trocou declarações críticas entre si.

Em entrevista ao Superpop, da RedeTV!, em 2019, por exemplo, Marcão do Povo afirmou: "Não devo favor ou satisfação pra ela. Ela deveria pedir desculpa pra mim."

Ele alega que não foi racista em sua fala sobre Ludmilla, e que teria feito referência a um regionalismo: "Pé de macaco, na minha região, é aquela pessoa que desdenha do próximo."

Palavras-chave

Ludmilla

Marcão do Povo

injúria racial condenação
Cultura
.
