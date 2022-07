Ludmilla escreve 'eu te amo' para mãe com notas de R$ 100 no chão de quarto

Quem não quer receber um “eu te amo” desses? Ludmilla surpreendeu a mãe, Silvana Oliveira - que estava aniversariando nesta semana - com uma declaração de amor que animaria o dia de qualquer aniversariante. A cantora escreveu as palavras “mãe te amo” com notas de R$ 100 no chão do quarto e filmou a reação da progenitora.

Nos Stories, Lud compartilhou a surpresa feita para Silvana. “Recolhe. Olha os bolinhos espalhados”, disse. A mãe da artista também fez uma publicação dizendo que o presente não são “notas de mentiras” e que amou.