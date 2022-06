Cobertura exclusiva do São João da Thay, intimidade de Alceu Valença e Lud Session com Luisa Sonza

Repórter Thainá Dias já está no Maranhão para a cobertura do São João da Thay. (Divulgação)

THAINÁ DIAS

A repórter Thainá Dias, de O Liberal, está no Maranhão para acompanhar o São João da Thay, uma das festas mais aguardadas do Estado, realizada pela influenciadora Thaynara OG. Além de influenciadores de todo o Brasil, o evento reúne artistas e celebridades. A repórter de O Liberal é a única do Pará na cobertura do evento.

Ludmilla e Luisa por Steff Lima. (Steff Lima)



LUDMILLA E LUÍSA SONZA

O público pediu e ela atendeu. No dia 30, tem mais uma edição do “LUD SESSION”, uma série de encontros musicais de Ludmilla com artistas brasileiros, onde ela canta sucessos e apresenta canções inéditas. Depois de Xamã e Gloria Groove, Ludmilla recebe a cantora Luisa Sonza, que já colaboraram musicalmente em "Café da Manhã" (Top #11 no Top 50 do Spotify), faixa que acabou de bater 50 milhões de reproduções no Spotify e mais de 48 milhões no Youtube. Para abrilhantar ainda mais, a session contará com a “Orquestra Maré do Amanhã”, projeto criado em agosto de 2010, que ensina música clássica a crianças e adolescentes de uma das mais violentas favelas do Rio de Janeiro. Com isso, além da elogiada banda de Ludmilla, o audiovisual vai dispor de 4 violinos, 2 Cellos e 2 Violas.

Orla de Santarém por Andria Almeida/Especial O Liberal. (Andria Almeida/Especial O Liberal)

SANTARÉM

De 04 a 08 de julho, Santarém vai receber o workshop "Performance: (Des)lugar das memórias". Promovido pela Casa das Artes, o curso será realizado no Theatro Municipal Victória, das 18h às 22h. Ministrado por Elder Aguiar, o workshop tem como público-alvo pessoas com experiência no campo das artes cênicas e que sejam maiores de 18 anos. Ao longo do curso, os participantes terão como principal campo de investigação suas histórias pessoais, desfrutando da oportunidade de elaborar poéticas autobiográficas que reverberão em exercícios performáticos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de um formulário virtual.





Pássaro Junino Tangará se apresenta nesta terça, 28 (Divulgação)

PÁSSARO JUNINO TANGARÁ

Hoje, 28, seguem as revoadas de Pássaros no Teatro Margarida Schivasappa do Centur. Destaque para o Grupo T.E.M de Teatro que apresenta o espetáculo com a peça “Tangará Presente de São João”. A apresentação do Pássaro Junino Tangará será às 20 horas e tem direção de Jefferson Alexandria, coordenação geral e produção de Agenor Del Valle, Guardião do Pássaro Junino Tangará, criado em 1980.

Gilberto Gil em show da tour OK OK OK em Brasília, Instituto Gilberto Gil - Google Arts & Culture. (Instituto Gilberto Gil - Google Arts & Culture)

GILBERTO GIL

Neste domingo, 26, Gilberto Gil completou 80 anos. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para divulgar estudo especial em seu banco de dados com curiosidades sobre essa que é uma das personalidades mais importantes da cultura brasileira. Em levantamento sobre as músicas de Gilberto Gil mais tocadas na última década, “Vamos fugir (give me your love)” ficou em primeiro lugar, seguida por “Aquele abraço” e “A novidade”. Entre as músicas de Gil mais gravadas, o estudo apontou que “Lamento sertanejo” tem sido a mais escolhida seguida por "Aquele abraço" e "Palco". Outra curiosidade é que a palavra “amor” é a que mais se repete em títulos de músicas de autoria de Gilberto Gil, um acervo que conta com 784 músicas e 2.529 gravações registradas no banco de dados do Ecad.



Alceu em cena do filme depoimentos e canções colocam o fã dentro de uma experiência única no processo criativo do compositor. (Pipoca)

ALCEU VALENÇA

No dia 15 de julho, os fãs de Alceu Valença poderão acompanhar alguns momentos íntimos de criação do artista. Pela primeira vez, o músico permitiu o registro de seu processo de criação de novas canções e tocando violão em casa. As imagens são do diretor Marcos Credie, que teve acesso à intimidade do artista durante o período de quarentena. Esse registro resultou no filme “Sem Pensar no Amanhã”, que chega em pay-per-view no dia 15 de julho. O filme é o primeiro lançamento do Pipoca, coletivo que desenvolve comunidades em torno de paixões do brasileiro, sem distribuidores intermediários ou dependência de algoritmos, com a renda gerada direto para o artista. Ao comprar o acesso ao filme, o fã terá direito de assistir ao material por um mês, pagando diretamente na plataforma do projeto. O conteúdo não estará disponível nos cinemas ou streamings.



Protagonizada por Gabriela Spanic (foto) e sucesso dos anos 90, ‘A Usurpadora’ chega ao Globoplay. (Divulgação/GloboPlay)

A USURPADORA

As novelas latinas chegaram com tudo nos canais Globo. Ontem, 27, foi a estreia de “A Usurpadora”, trama entre as gêmeas Paulina e Paola, exibida pela primeira vez no VIVA. Produzida pela Televisa e exibida originalmente em 1998, a trama tem Gabriela Spanic nos papéis principais e Fernando Colunga como Carlos Daniel e substitui Marimar na grade do VIVA. Dirigida por Beatriz Sheridan e escrita por Carlos Romero, a trama fez sucesso internacionalmente e foi vendida para 120 países e traduzida para 25 idiomas. No VIVA, será exibida de segunda a sexta, a partir das 20h30, e também está disponível no Globoplay.

Luiza Possi celebra 20 Anos de carreira com show especial no Tokio Marine Hall, em São Paulo. (Andy Santana / AgNews)

LUIZA POSSI

Quem também comemorou idade nova foi a cantora Luiza Possi, que festejou de uma só vez seus 38 anos e os 20 anos de carreira. A cantora comemorou as datas com um shoe especial neste domingo, 26, no Tokio Marine Hall. O repertório trouxe músicas que marcaram a carreira da cantora e o show contou com a participação especial do cantor Daniel.