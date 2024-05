Lúcio Mauro Filho chora durante homenagem no 'Caldeirão com Mion' ao recordar morte da mãe

Durante o programa "Caldeirão com Mion" do último sábado (11/05), o ator Lúcio Mauro Filho se emocionou com uma mensagem de Dia das Mães. Ele não segurou as lágrimas após Marcos Mion dedicar o recado a ele, que perdeu a mãe em fevereiro. Conhecida como dona Lú, Ray Luiza Araujo Barbalho estava internada e morreu no hospital nos braços do filho.

A mensagem foi recitada pelo apresentador no encerramento do programa. "Sabe por que o abraço de mãe é diferente? Porque uma mãe não somente abraça o filho que está ali. A cada abraço, ela segura em seus braços todos os filhos que você já foi", iniciou o apresentador. "Então deixe sua mãe te abraçar o tempo que ela precisar. Para te segurar no colo de novo e te soltar para a vida", acrescentou.

Ele ainda exibiu um vídeo com um abraço em sua mãe, Carmem Chaib Mion. "Às vezes a gente está com pressa, dá até vergonha, ou acha que não precisa de mais um abraço, mas deixa sua mãe te abraçar o tempo que ela precisar. Porque, na verdade, é por ela, mas também pelo futuro você, que um dia vai sentir a falta destruidora desse abraço", homenageou Marcos Mion.

O comunicador deu um abraço em Lúcio Mauro Filho, dizendo: "E eu ofereço para você também, meu amigo. Te amo muito", disse ele. Em meio às lágrimas, o guitarrista agradeceu. "Obrigado, mãe", resumiu o ator.

Mãe de Lúcio Mauro Filho

No dia 24 de fevereiro, Ray Luiza Araujo Barbalho morreu, após ficar internada. A causa do óbito não foi revelada. Ela passou os últimos momentos ao lado de Lúcio Mauro Filho. O artista disse que percebeu que teria pouco tempo com a matriarca depois da hospitalização.

"Mesmo com muita esperança de que ela recebesse alta, não arredei o pé daquele hospital. Fiz uma playlist dos melhores sambas de todos os tempos, que nós cantamos a plenos pulmões dentro daquele quarto, com os enfermeiros às gargalhadas", disse ele em uma publicação no Instagram. "Levei um HD cheio de memórias de uma vida inteira que ficamos recordando juntos. E bem no meio de uma dessas conversas, ela partiu", lembrou.