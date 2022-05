Luciano Szafir passa por nova cirurgia para retirada de bolsa de colostomia

Nesta tarde de segunda-feira, 16, Luciano Szafir será submetido a uma cirurgia de reversão para a retirada da bolsa de colostomia, colocada há 10 meses devido a complicações da Covid-19. O ator e apresentador, de 53 anos, está internado no hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Szafir está prestes a estrear um novo programa chamado Casa Szafir, no SBT. Mas devido ao procedimento médico, ele precisou dar uma pausa nas gravações para sua recuperação, que segundo informações será de 15 dias.

Como um indivíduo que representou os ostomizados, ele garante que, mesmo sem o equipamento, continuará batalhando em prol da causa. "Estou otimista com a cirurgia e, mesmo sem a bolsa, continuarei me considerando um ostomizado e dando luz para as batalhas desta fatia esquecida de nossa sociedade", afirmou em entrevista.

Há um ano, em junho de 2021, Luciano, chegou a ser intubado devido às complicações do coronavírus. Ele ficou cerca de um mês internado no Rio. No início de julho, o ator ainda precisou se submeter a algumas cirurgias, entre elas a colostomia na região do intestino, que sofreu perfuração devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)