Luciana Gimenez revela como é a relação de Mick Jagger com o filho

Luciana Gimenez falou sobre a relação de Mick Jagger com o filho Lucas, durante programa Provoca da TV Cultura dessa terça-feira, 17. Para Marcelo Tas, a apresentadora do SuperPop comentou: "É um homem de família, que gosta ... Ele brinca, ele é animado, muito calmo."

"Todo mundo tem suas virtudes e suas dificuldades. O Mick não morava no mesmo país que meu filho, então essa conexão de tempo e espaço era mais difícil para ele", relembrou. Lucas Jagger tem 26 anos e é o primogênito da apresentadora com o vocalista do Rolling Stones.

Ela também é mãe de Lorenzo, de 14 anos, fruto de sua relação com o empresário Marcelo de Carvalho.

"Mas ele Mick Jagger gosta muito dos filhos, é uma pessoa extremamente carinhosa, está sempre atento ... Dei sorte com os pais dos meus filhos", completou.

A apresentadora também falou da própria relação com Lorenzo e Lucas: "Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu achei que as pessoas tivessem uma imagem errada minha. Ninguém sabe nada da minha vida, das relações que eu tive, do relacionamento que eu tive. Nunca acreditei em ter nenhum tipo de benefício por causa de alguma fama dos meus filhos. O Lucas eu protegi como um cão de guarda."

"Fazer momentos com os meus filhos é tudo que eu quero na vida", finalizou.