Luciana Gimenez revela que corda vocal segue paralisada após cirurgia de emergência

A apresentadora Luciana Gimenez segue com dificuldades na voz após passar por uma cirurgia de emergência para correção de uma hérnia de disco cervical, em março. Na quinta-feira, 8, ela contou nos stories do Instagram que uma de suas cordas vocais ainda está paralisada, e que está fazendo exercícios fonoaudiológicos em casa.

"Estou toda borrada de batom porque estava fazendo meus exercícios de fono", disse a apresentadora, demonstrando um deles. "Uma das minhas cordas vocais está ainda paralisada, então estou fazendo. Eu berro em casa. O povo fica louco comigo", compartilhou Luciana.

O que aconteceu

A apresentadora passou pela cirurgia de emergência em 14 de março, após perder os movimentos dos braços devido a uma hérnia de disco na vértebra C6.

Os sintomas começaram dias depois do carnaval, que ela aproveitou intensamente como madrinha de bateria da Vai-Vai. Luciana também curtiu o Carnaval do Rio e esteve no desfile das campeãs em São Paulo. Quatro dias após os eventos, acordou com fortes dores e dificuldade de locomoção.

No hospital, descobriu que uma hérnia havia comprimido a medula e provocado a perda parcial dos movimentos. Sem possibilidade de um tratamento conservador, a apresentadora foi levada à cirurgia de discectomia com fusão cervical, procedimento que envolve a remoção do disco danificado, inserção de uma prótese e estabilização da área com placas de titânio. A incisão foi feita na parte da frente do pescoço e o procedimento durou cerca de três horas.

Luciana segue em recuperação, fazendo sessões intensas de fisioterapia e fonoaudiologia. Ela já voltou a apresentar o programa Superpop e seu podcast Bagaceira Chique, mesmo após a rouquidão causada pela paralisia das cordas vocais.