Lucas Lima reclama de ser chamado apenas de ex de Sandy: 'Troço doido'
Músico relembrou capa de revista de 1999 e comentou nas redes sociais sobre a forma como passou a ser identificado após o fim do casamento
O músico Lucas Lima usou as redes sociais na quarta-feira (4) para comentar a forma como tem sido citado publicamente após o fim do casamento com a cantora Sandy. Em uma publicação, ele disse estranhar o fato de ser frequentemente identificado apenas como “ex de Sandy”.
O comentário foi feito ao compartilhar a imagem de uma antiga capa da revista Capricho, publicada em 1999, que abordava o início do relacionamento entre os dois. Na época, Lucas aparecia na capa com destaque ao seu nome e à banda da qual fazia parte. “Deixa eu repostar isso logo porque há 3 dias tá todo mundo me encaminhando”, escreveu o músico ao publicar a imagem.
Na sequência, Lucas Lima comparou a forma como era citado no início da carreira com o modo como passou a ser mencionado atualmente. “Muito louco que, em 1999, quando escreviam sobre mim, tinha até o nome da minha banda! Hoje nem MEU NOME botam mais, só ‘ex’. Troço doido isso”, afirmou.
A capa da revista compartilhada pelo músico trazia uma chamada sobre o relacionamento com Sandy e a frase: “Comigo, tem que ser fiel”.
Lucas Lima e Sandy anunciaram a separação em 25 de setembro de 2023, encerrando um relacionamento que durou cerca de 24 anos, entre namoro, períodos de separação e reconciliações. O casamento oficial começou em 2008 e durou 15 anos. Juntos, eles são pais de Theo, de 12 anos.
Atualmente, Lucas Lima mantém um relacionamento com a publicitária e fotógrafa Nina Forlin. Já Sandy namora o médico nutrólogo Pedro Andrade desde meados de 2024. Inicialmente discreto, o relacionamento passou a se tornar mais público ao longo do último ano.
