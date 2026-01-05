Capa Jornal Amazônia
Lucas Lima, ex-marido de Sandy, apresenta nova namorada; saiba quem é

Músico apareceu ao lado de Nina Forlin em viagem pela África do Sul

Hannah Franco

O músico Lucas Lima assumiu um novo relacionamento. No último domingo (4/1), o ex-marido de Sandy publicou nas redes sociais registros ao lado da fotógrafa e publicitária Nina Forlin durante uma viagem pela África do Sul, confirmando os rumores que circulavam nas últimas semanas.

Em uma das publicações, Lucas compartilhou uma imagem de Nina em uma praia e adicionou um emoji de coração. Dias antes, o cantor já havia levantado suspeitas ao publicar um vídeo no Reels em que aparecia de mãos dadas com uma mulher. Após a nova postagem, fãs identificaram a tatuagem na mão de Nina, o que reforçou que os dois já estavam se relacionando há algum tempo.

Nina Forlin também publicou um registro ao lado de Lucas durante um passeio pela África do Sul. Na imagem, em que aparece de costas com o músico, ela escreveu: “Obrigada por topar minhas loucuras”. Nas últimas semanas, os dois trocaram curtidas e comentários com corações em suas publicações.

Na postagem feita por Lucas, além do coração, o cantor marcou o perfil da fotógrafa e incluiu a localização da viagem. O casal segue aproveitando dias juntos no país africano.

image Lucas Lima assume namoro com Nina Forlin durante viagem à África do Sul (Reprodução/Instagram)

Lucas Lima confirma namoro

Em declaração ao portal LeoDias, Lucas Lima confirmou o relacionamento. Segundo o jornalista, o músico afirmou que não pretendia fazer um anúncio formal. “Eu só não queria dar uma ‘declaração’, sabe? Não curto isso… mas o Instagram tá bem claro (eu acho)”, disse.

Antes disso, no ano passado, Lucas chegou a ser apontado como affair de Mina Winkel, ex-participante do reality “De Férias Com o Ex”, após interações nas redes sociais.

Este é o primeiro relacionamento que Lucas Lima torna público desde o fim do casamento com Sandy, anunciado em setembro de 2023. Os dois ficaram juntos por 24 anos, sendo 15 de casamento, e têm um filho, Theo, de 11 anos.

Sandy também vive um novo relacionamento. Desde 2024, a cantora namora o médico Pedro Andrade. Mesmo após o divórcio, ela e Lucas mantêm uma relação amistosa e compartilham a guarda do filho.

